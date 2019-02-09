|
Алкоголь и криминал — ситуация в Горецком районе
10.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
За прошлый год на территории Горецкого района было изъято из незаконного оборота 2368,4 литра самогона и браги, а также 81,2 литра спирта. В РОВД сообщили, что к административной ответственности за незаконное изготовление или оборот алкоголя привлечено 90 граждан.
В целом на территории района в 2018-м увеличилось число преступных посягательств, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Например, все умышленные причинения тяжких телесных повреждений (всего 5 за год) сделаны в этом состоянии. В пьяном виде было совершено больше краж, грабежей.
В прошлом году сотрудники активно готовили материалы в отношении злоупотребляющих алкоголем лиц — для изоляции их в лечебно-трудовые профилактории. В суд был направлен 51 такой материал, изолировано в ЛТП – 49 граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошлый год на территории Горецкого района было изъято из незаконного оборота 2368,4 литра самогона и браги, а также 81,2 литра спирта. В РОВД сообщили, что к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)