Алкоголь и криминал — ситуация в Горецком районе

За прошлый год на территории Горецкого района было изъято из незаконного оборота 2368,4 литра самогона и браги, а также 81,2 литра спирта. В РОВД сообщили, что к административной ответственности за незаконное изготовление или оборот алкоголя привлечено 90 граждан.

В целом на территории района в 2018-м увеличилось число преступных посягательств, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Например, все умышленные причинения тяжких телесных повреждений (всего 5 за год) сделаны в этом состоянии. В пьяном виде было совершено больше краж, грабежей.

В прошлом году сотрудники активно готовили материалы в отношении злоупотребляющих алкоголем лиц — для изоляции их в лечебно-трудовые профилактории. В суд был направлен 51 такой материал, изолировано в ЛТП – 49 граждан.