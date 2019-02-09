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Горецкие почтовики стали лучшими в области
10.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Могилевский филиал «Белпочты» подвел итоги работы за прошлый год. Первое место среди районных узлов почтовой связи занял Горецкий РУПС. С нынешнего января он получил статус регионального — потому что обслуживает вдобавок и население Дрибинского района.
У горецких почтовиков лучшие в области результаты финансово-хозяйственной деятельности и других зачетных показателей. Горецкий РУПС награжден Почетной грамотой и поощрен денежной премией.
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Могилевский филиал «Белпочты» подвел итоги работы за прошлый год. Первое место среди районных узлов почтовой связи занял Горецкий РУПС. С нынешнего января он...
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