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Горецкие почтовики стали лучшими в области

10.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Могилевский филиал «Белпочты» подвел итоги работы за прошлый год. Первое место среди районных узлов почтовой связи занял Горецкий РУПС. С нынешнего января он получил статус регионального — потому что обслуживает вдобавок и население Дрибинского района.

У горецких почтовиков лучшие в области результаты финансово-хозяйственной деятельности и других зачетных показателей. Горецкий РУПС награжден Почетной грамотой  и поощрен денежной премией.


 
 
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  Могилевский филиал «Белпочты» подвел итоги работы за прошлый год. Первое место среди районных узлов почтовой связи занял Горецкий РУПС. С нынешнего января он...
 
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