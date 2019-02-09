10 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Россия - День памяти Пушкина.

ПРИМЕТЫ:

Ефрем. Ветер - к сырому и холодному году. В этот день нельзя убивать в доме никаких насекомых.

РОДИЛИСЬ:

1846 Айра РЕМСЕН, химик, придумавшая заменитель сахара.

1890 Борис Леонидович (Исаакович) ПАСТЕРНАК, российский поэт, нобелевский лауреат 1958 года. Из его творчества: «Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть весною чёрною горит...».

1890 Фанни Ефимовна КАПЛАН (Фейга Хаимовна РОЙДМАН), российская эсерка, покушавшаяся на В.И. ЛЕНИНА (30 августа 1918 г.). По одной из версий, Каплан не причастна к покушению на Ленина, а на самом деле его осуществили сотрудники ОГПу.

1898 Ойген Бертольд Фридрих БРЕХТ, немецкий писатель и поэт. Его отец владел бумажной фабрикой. Одно время Брехт работал в Голливуде, но тот ответил ему чёрной неблагодарностью - драматургу пришлось отвечать на обвинения Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Был трижды женат.

1905 Уолтер БРАУН, создатель американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

1915 Владимир Михайлович ЗЕЛЬДИН, российский актёр. Умер в 2016 году в возрасте 101 года (!).

1938 Георгий Александрович ВАЙНЕР, российский писатель.

1938 Мария Витальевна ПОЛИЦЕЙМАКО, российская актриса, жена Семёна ФАРАДЫ.

1950 Марк Эндрю СПИТЦ, знаменитый американский пловец.

1961 Сергей Михайлович ПЕНКИН, российский певец. Обладатель уникального голоса в 4 октавы (у большинства людей - 2 октавы). С трёх лет пел в хоре. Поступал в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных 11 раз. За счёт собственных средств построил две часовни в родном городе Пензе.

1962 Роза Раифовна СЯБИТОВА, российская телеведущая и сваха. Её рост 155 см.

1963 Людмила Викторовна АРТЕМЬЕВА, российская актриса (Ольга Николаевна в сериале «Сваты»). В 2012 году во время декретного отпуска потеряла ребёнка (выкидыш).

1982 Джастин ГЭТЛИН, американский легкоатлет.

1997 Хлоя Грейс МОРЕЦ, американская актриса. У неё четыре родных старших брата, двое из них - гомосексуалисты.

СОБЫТИЯ:

1636 Первое письменное упоминание на Руси об утюге: «Генваря в 31 день, кузнецу Ивашке Трофимову 5 алт., а он за те деньги зделал в царицыну палату утюг железный» (из книги записей расходов царицы). Кстати, весил этот утюг 10 кг! В XVIII веке изготовлением утюгов занимались на Демидовском и других литейных заводах. Самым популярным был утюг, нагревающийся углём.

1837 От раны, полученной на дуэли, умер великий российский поэт А.С. ПУШКИН. Его последние слова: «Жизнь кончена. Тяжело дышать, давит». Спустя 100 лет после его смерти академик Н.Н. БУРДЕНКО утверждал, что в те времена человека с подобным ранением смог бы вылечить практически любой хирург.

1909 В Бранденбурге (Германия) военный оркестр 17 раз отыграл гимн «Боже, храни короля» в ожидании английского монарха ЭДУАРДА, который никак не мог надеть форму немецкого фельдмаршала.

1935 В Северной Месопотамии обнаружили руины древнейшего известного науке города (существовал примерно 5700 лет назад).

1942 Первый в мире золотой диск был вручен Олтону Гленну МИЛЛЕРУ за «Chattanooga Choo Choo».

1992 На экраны вышел фильм «Основной инстинкт» с актрисой Шэрон СТОУН в главной роли.

2009 Впервые в истории на орбите Земли столкнулись российский и американский искусственные спутники.