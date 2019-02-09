|
«Минская лыжня»: команда Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке
10.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Команда президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке на «Минской лыжне – 2019». Вместе с главой государства бежали его сын Николай и Дарья Домрачева, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Впервые «Минская лыжня» проходила по правилам биатлона. Если раньше это была обычная гонка, то сегодня – со стрельбой. Олимпийские чемпионы к старту подходят серьезно.
«Мне кажется, я никогда в жизни не бегала не в полную силу. На это и есть соревнования», – заявила олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.
Первая гонка – эстафета: участвуют 20 команд. Александр Лукашенко на трассу приехал на лыжах. В его команде: сын Николай, Дарья Домрачева и Светлана Коношенко. Она же первая и стартовала.
Дарья
В числе лучших по стрельбе и команда под названием «Дети Отца Федора». Их лидер -
Медали получили все участники. Но самые приятные – победные. Серебряные увезет с собой команда из Гродненской области. Бронзу взяла четверка Совета Министров.
«Бегайте на лыжах. Это я говорю вам не как президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, это здоровье. Это работа всех органов, всех частей тела. Потому что на лыжах ни одна мышца не отдыхает. Поэтому лыжи – это великое дело», – обратился к участникам и зрителям Александр Лукашенко.
Праздник продолжался целый день. На старт выходили представители силовых ведомств, студенты. «Восходящие звезды» бежали полтора километра. И это был уже чисто женский масс-старт.
В «Минской лыжне» было несколько забегов, а также лыжный масс-старт. Поддерживали участников соревнований около пяти тысяч болельщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые «Минская лыжня» проходила по правилам биатлона. Поддерживали участников соревнований около пяти тысяч болельщиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)