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«Минская лыжня»: команда Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке

10.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Команда президента Беларуси Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке на «Минской лыжне – 2019». Вместе с главой государства бежали его сын Николай и Дарья Домрачева, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Впервые «Минская лыжня» проходила по правилам биатлона. Если раньше это была обычная гонка, то сегодня – со стрельбой. Олимпийские чемпионы к старту подходят серьезно.

«Мне кажется, я никогда в жизни не бегала не в полную силу. На это и есть соревнования», – заявила олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

Первая гонка – эстафета: участвуют 20 команд. Александр Лукашенко на трассу приехал на лыжах. В его команде: сын Николай, Дарья Домрачева и Светлана Коношенко. Она же первая и стартовала.

Дарья Домрачева передала эстафету Николаю Лукашенко, который безупречно прошел дистанцию. Президент замыкал четверку. Закрыл все мишени и не оставил шанса другим командам.

В числе лучших по стрельбе и команда под названием «Дети Отца Федора». Их лидер -  настоятель Минского храма Всех святых. И хотя мишени поражали на «отлично», в призовую тройку не попали.

Медали получили все участники. Но самые приятные – победные. Серебряные увезет с собой команда из Гродненской области. Бронзу взяла четверка Совета Министров.

«Бегайте на лыжах. Это я говорю вам не как президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего. Это красота, это здоровье. Это работа всех органов, всех частей тела. Потому что на лыжах ни одна мышца не отдыхает. Поэтому лыжи – это великое дело», – обратился к участникам и зрителям Александр Лукашенко.

Праздник продолжался целый день. На старт выходили представители силовых ведомств, студенты. «Восходящие звезды» бежали полтора километра. И это был уже чисто женский масс-старт.

В «Минской лыжне» было несколько забегов, а также лыжный масс-старт. Поддерживали участников соревнований около пяти тысяч болельщиков.



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Впервые «Минская лыжня» проходила по правилам биатлона. Поддерживали участников соревнований около пяти тысяч болельщиков.
 
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