Бетон, стекло, железо, дерево. Как выглядят самые стильные современные дома под Минском

Белорусы с осторожностью относятся к новому — поэтому, пожалуй, и домов с современной архитектурой под Минском — один на сто. Фотопроект « Замечательные дома белорусов » побывал более чем в 30 населенных пунктах под Минском — мы уже можем делать выводы. Но стильные дома есть. Почти все они — в нашей сегодняшней подборке.





Большие кубические дома есть в дорогих Марьяливо и Тарасово.









































В Раубичах предпочитают строить из дерева . Но этот новенький бело-голубой дом с гениальным ландшафтным дизайном — безусловная архитектурная жемчужина поселка.





Сложный ландшафт как преимущество архитекторы используют в холмистых Околице и Дуброве у Дубровского водохранилища. Пример — дом с панорамным видом, на пригорке у леса.





Вблизи прохожий может оценить только высоченный забор и старания садовника.









По одному-два современных дома мы нашли в Фаниполе, Чуриловичах, Котягах, Городище, Леонтьевичах и в Острошицком городке.













Часть из них еще строится, но уже легко дорисовать итог. И он будет впечатляющим.









Респектабельные Валерьяново, Семково и Дроздово удивляют количеством дворцов. Но и современные веяния не прошли мимо.





















Современные дома популярных Ратомки и Колодищанского полигона не впечатляют площадью, сказывается время старта строительства — в последние годы мало кто мечтает о доме в 400 квадратных метров.











Кстати, по фасаду современного дома сложно вычислить, из чего он построен. Например, этот лаконичный дом-куб в Колодищах возведен из соломенных кубов.





В обзор вошли далеко не все интересные современные дома Минской области. Строят ведь и в глуши, подальше от кольцевой — как это поместье со спа-комплексом и домом для охраны.





И в садовых товариществах, как этот аккуратный домик.





Обещают строить современные дома массово в «Зеленой гавани» под Минском, и в поселке Солнечном — его будет застраивать индустриальными коттеджами МАПИД. Так что уже через несколько лет подборка современных домов будет выглядеть более впечатляюще.