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Бетон, стекло, железо, дерево. Как выглядят самые стильные современные дома под Минском
Белорусы с осторожностью относятся к новому — поэтому, пожалуй, и домов с современной архитектурой под Минском — один на сто. Фотопроект «
Большие кубические дома есть в дорогих Марьяливо и Тарасово.
В Раубичах
Сложный ландшафт как преимущество архитекторы используют в холмистых Околице и Дуброве у Дубровского водохранилища. Пример — дом с панорамным видом, на пригорке у леса.
Вблизи прохожий может оценить только высоченный забор и старания садовника.
По одному-два современных дома мы нашли в Фаниполе, Чуриловичах, Котягах, Городище, Леонтьевичах и в Острошицком городке.
Часть из них еще строится, но уже легко дорисовать итог. И он будет впечатляющим.
Респектабельные Валерьяново, Семково и Дроздово удивляют количеством дворцов. Но и современные веяния не прошли мимо.
Современные дома популярных Ратомки и Колодищанского полигона не впечатляют площадью, сказывается время старта строительства — в последние годы мало кто мечтает о доме в 400 квадратных метров.
Кстати, по фасаду современного дома сложно вычислить, из чего он построен. Например, этот лаконичный дом-куб в Колодищах возведен из соломенных кубов.
В обзор вошли далеко не все интересные современные дома Минской области. Строят ведь и в глуши, подальше от кольцевой — как это поместье со спа-комплексом и домом для охраны.
И в
Обещают строить современные дома массово в «Зеленой гавани» под Минском, и в поселке Солнечном — его
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Современных домов с кубической архитектурой за минской кольцевой - не больше одного процента.
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