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Жуткая авария на трассе Р28: после лобового столкновения один из автомобилей сгорел
Смертельная авария произошла днем 10 февраля на трассе Р23 Минск — Микашевичи. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Видео: @petrosyanihaa, instagram.com
По информации очевидцев, в районе 55-го километра трассы Citroen на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot. От удара Citroen загорелся.
По предварительной информации, один из водителей погиб, второй получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельтсва происшествия выясняются.
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельтсва происшествия выясняются.
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