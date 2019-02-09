Жуткая авария на трассе Р28: после лобового столкновения один из автомобилей сгорел

Смертельная авария произошла днем 10 февраля на трассе Р23 Минск — Микашевичи. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Видео: @petrosyanihaa, instagram.com

По информации очевидцев, в районе 55-го километра трассы Citroen на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot. От удара Citroen загорелся.

По предварительной информации, один из водителей погиб, второй получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельтсва происшествия выясняются.