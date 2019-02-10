Беларуси пора кардинально изменить отношение руководителей предприятий к долгам





В Беларуси давно настала пора изменить отношение руководителей предприятий к своим долгам, в том числе и на правом уровне прописать не только ответственность за неплатежи, но и меры стимулирования добросовестных плательщиков.

Как заявил на состоявшемся круглом столе первый вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Виктор Маргелов, проблема неплатежей имеет в Беларуси многоуровневый характер. На верху пирамиды стоит преобладающее среди руководителей предприятий и руководителей ряда органов государственного управления мнения, что «долги отдают слабые».

"Это - нравственный уровень. Не выполняют должным образом договорные обязательства даже многие крупные предприятия, которые эти деньги имеют, например, крупные торговые сети. При этом они находят многомиллионные суммы на рекламирование своей деятельности в средствах массовой информации, разыгрывают рекламные игры с раздачей дорогостоящих призов", - высказал свою точку зрения Виктор Маргелов.

Второй значимой проблемой, которая приводит к массовым неплатежам, является острая нехватка наличных денег в денежном обращении страны. "Коэффициент монетизации в Беларуси не превышает 20%, когда в Советском Союзе он составлял 75%, в развитых странах превышает 100% от ВВП, а в Китае он превышает 250%. Попытки Национального банка РБ увеличить денежную массу на протяжении многих лет приводят к инфляции, падению покупательной способности белорусского рубля", - рассказал Виктор Маргелов.

По словам представителя бизнес-союза, высокие ставки по кредитам в свою очередь стали важнейшим фактором отчаянного финансового положения промышленных предприятий в стране. При этом макроэкономические дисбалансы прошлых лет и долларизация экономики привели к финансовым потерям и вымыванию собственных оборотных средств организаций.

"На 1 октября текущего года доля организаций в республике, имеющих дефицит собственных оборотных средств составила более 42%, в том числе более 30% организаций вообще не имеют собственных оборотных средств и работают только на заемных", - рассказал Виктор Маргелов.

Еще одной проблемой, которая в том числе приводит и к вымыванию оборотных средств у предприятий, являются директивные изъятия денег.

В настоящее время изъятия из прибыли у предприятий с долей государства более 50% составляют до 63%. А у высокорентабельных предприятий изымают еще около 30% средств, то есть общий объем доходит до 93%.

"Весьма вероятно, что и эта группа платежеспособных и имеющих собственные оборотные средства предприятий будет приведена в состояние неплатежеспособных и не имеющих собственных оборотных средств, даже на простое воспроизводство", - уверен Виктор Маргелов. По его словам, уже подготовлен проект указа президента, которым предусматривается увеличение минимальной части изъятий до 35%. То есть изъятия из прибыли планируется увеличить для основной массы организаций до 78%, а для высокорентабельных – фактически изъять полностью. И это в то время, когда в мировой практике оптимальным уровнем изъятие считается не более 30% дохода.

"В таких условиях неплатежи в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства носят также массовый характер, носят для многих из них разрушительный характер, усугубляются неэффективно действующей системой судоисполнительного производства, наличием в стране особых групп субъектов хозяйствования, «защищенных» от уплаты долгов", - констатировал Виктор Маргелов.

По мнению экспертов МССПиР, для решения проблемы неплатежей необходим комплексный подход – работа на всех вышеуказанных уровнях. Необходимо разработать и закрепить в законодательстве не только наказания за неплатежи, но и поощрения для добросовестных плательщиков.

"Это можно применять как при выборе подрядчика, организации тендера, так и просто при ведении деятельности, упрощение проверок, допуск к участию в переговорах тендерах, влияние на репутацию.

В Беларуси давно настала необходимость стимулировать скорость и легкость расчетов, упростить и ускорить систему взыскания. Требуется так же переоценить вообще отношение к деньгам, чтобы каждый понимал: деньги - это не самоцель, а средство достижения целей и благополучия, как предприятий, так и отдельных граждан и, разумеется, всей страны", - считают в бизнес-союзе.