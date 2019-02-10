Скидка на плитку 20%. Надо брать!

Дорогие могилевчане, а также гости нашего города! Приближается День всех влюбленных, день признаний и подарков. Мы также хотим Вас поздравить и порадовать нашей приятной акцией. Приглашаем Вас посетить наш салон Rocaпо ул.Болдина, 11, +37544-720-15-15, https://plitku.by/ .

В акции учавствуют более 30 коллекций испанской керамической плитки среди них новинки 2019 такие как:

Плитка Oset Granada и Cardoba 33×33. Уникальная форма плитки позволяет сочетать шесть вариантов расцветки самым необыкновенным образом.Эту коллекцию можно использовать для облицовки поверхностей как в доме, так и на улице.





Керамическая плитка Oset Artisan. Коллекция напоминает поверхность фактурной штукатурки. Крупные рельефные геометрические фигуры и в гладком исполнении подойдут не только для облицовки гостиных и холлов в жилых домах, но и для просторных помещений культурного назначения.





Керамическая плитка Oset Sense

Sense. Дизайн данной коллекции воплотил в себе сдержанность и естественность натурального камня. Плитка будет эффектно смотреться в просторных помещениях, в урбанистических интерьерах хай-тек, лофт, минимализм и техно.





Акция действует с 06.02 ро 17.02.

С любовью и теплыми пожеланиями Ваш салон Rocaпо ул.Болдина,11.





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