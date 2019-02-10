Как избавиться от набранных за зиму килограммов





После зимних праздников все, кто весь год следил за своим весом, с опаской становятся на весы… Многие в этот момент хорошо понимают, что набрали вес, довольствуясь новогодними салатами и жирными закусками в тот же Новый Год, и теперь пришло время расставаться с нажитым богатством.

Но как быстро избавиться от лишнего? Есть ли способ без вреда для здоровья быстро похудеть на 2-3 кило? Надо соблюдать несколько простых правил:

5 раз, но по чуть-чуть

В идеале, у вас должно быть три основных приема пищи и два перекуса. Придерживайтесь правила: на тарелке не больше еды, чем на ладони. Содержимое тарелки делите пополам: на одной половине зелень и овощи, на другой - основное белковое блюдо и гарнир.

Завтракайте не позднее, чем через полчаса после пробуждения, ужинайте - за 2,5 - 3 часа до сна. ъ

Откажитесь от соли

Если вы преодолеете себя и откажетесь от соли, то через время вы поймете настоящий, насыщенный вкус еды. Соль позволяет организму накапливать больше воды, а это - лишние объемы и отеки.

Откажитесь от мучного и сладкого

Это золотое правило любого быстрого снижения веса. Никаких конфет, шоколада, хлопьев с молоком и мороженого. Забудьте про сахар в конфетах и получайте глюкозу для организма из медленных углеводов - овощей, бобов и каш. Но помните, что углеводы надо сочетать с белками и не делать отдельным приемом пищи.

Белки с каждым приемом пищи

Добавляйте белковые продукты в каждый прием пищи, чтобы вся еда превращалась в энергию, а не в сантиметры на боках. При этом, не важно какой белок вы съедите: животный, молочный, соевый или растительный. Белки нейтрализуют инсулин - жизненно важный гормон, способствующий увеличению веса при избытке углеводов в рационе. Инсулин позволяет организму запасать впрок и управляет нашим чувством голода. Белки связывают молекулы инсулина и переводят организм в режим липолиза - сжигания жира.

Овощи - чем чаще, тем лучше

У овощей либо минимальный гликемический индекс, либо и вовсе нулевой. Это значит, что именно овощи - идеальный продукт для снижения веса. Не считая картофеля, само собой. Дневная норма овощей, при которой вы получите запас витаминов и минералов - примерно 2 стакана. Как раз, чтобы сделать легкий и питательный салат.

Вода и чай вместо кофе и газировки

Не забывайте про воду! В идеале вам нужно стараться выпивать от полутора литров воды в день. Исключите сладкие напитки, соки, морсы, холодные чаи, энергетические напитки и жирные кофейные напитки. Именно эти коварные враги совершенно незаметно откладываются в жир на ваших боках.

Правильный жир в правильном количестве

Правильные и здоровые жиры необходимы для нормальной жизни точно так же, как белки и углеводы. Но для того, чтобы запустить процесс снижения веса, надо снизить потребляемое количество жиров до 15-20 г. в сутки. Это количество легко обеспечит

ложка растительного масла. К тому же, в качественном растительном масле есть суточная норма необходимого организму витамина D. Но продукты с высоким содержанием жира можно есть только в обед, чтобы жиры успели переработаться и не уйти в запасы организма. Под строгим запретом любые колбасы, полуфабрикаты, жирное мясо, сливочное масло и конечно же, майонез.

Главное - не мучайте свой организм и не вгоняйте его в стрессовое состояние “голодными” диетами и жесткими разгрузочными днями. От этого здоровья у вас не прибавится, а быстро сброшенные лишние килограммы точно так же быстро вернутся.