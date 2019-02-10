Ваша идеальная ванна: полезные советы и подсказки в выборе





Ванная комната – это маленький спа-салон в доме. Сделать ее уютной и красивой так же важно, как практичной и функциональной. Начинать можно с цветовых и стилевых предпочтений. И, конечно, ванны.

Важно выбрать и купить ванну, которая впишется в интерьер санузла и прослужит много лет, радуя каждый день своей надежностью и эстетикой. Поэтому, прежде чем определиться с моделью, мы рекомендуем тщательно изучить ее особенности и преимущества. Иначе покупка ванны мечты обернется разочарованием!





На заметку от Santehlux.by

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Перед покупкой ванны обратите внимание на:

место в помещении, где она будет расположена: в углу, в центре, вдоль стены;

материал и форму изделия;

дополнительные функции: гидромассаж, двухместная, сидячая и другие;

стоимость.

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Какие бывают, или Все виды ванн в одном месте

В каталоге представлены модели, которые удобно разделены по:

брендам: немецкие, итальянские, испанские, португальские, российские, белорусские;

материалу изготовления: акриловые, чугунные, стальные и ванны из камня;

форме: прямоугольные, круглые, овальные, квадратные, угловые, симметричные, ассиметричные, нестандартные;

размеру: от 120 до 180см;

функционалу: гидромассажные, одноместные, двух- трех и четырехместные, с подлокотниками, с ручками, с подголовниками, с сидением.

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Акриловые ванны

Ванны из акрила очень прочные, красивые, практичные, легкие. Материал экологичен и долговечен, позволяет создавать изделия любых форм и размеров, на нем не размножаются бактерии. Такая ванна всегда теплая на ощупь, «не шумит» при наборе воды, достаточно легко моется. Гарантированный производителями срок службы при соблюдении некоторых правил (нельзя лить кипяток, замачивать белье) – 25 лет.

Стоимость: от 175 рублей.





Стальные ванны

Изготавливаются методом холодной штамповки. Легкие и долговечные, достаточно гигиеничны, устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температур, бытовой химии. Очень быстро нагреваются, но быстро остывают. Крайне шумны при наборе воды, требуют заземления.

Стоимость: от 165 рублей.





Чугунные ванны

Чугунная ванна очень тяжелая, но долговечная, отлично держит тепло, равнодушна к механическим повреждениям. Хорошо переносит бытовую химию, можно стирать и замачивать белье, лить кипяток, принимать ванны с солью, травами и другими добавками. Даже со временем не расслаивается, не меняет форму, не собирает на поверхности грязь. Имеет почти безграничный эксплуатационный срок и самую низкую степень шума при наборе воды.

Стоимость: от 380 рублей.





Ванна из камня

Такие модели очень эстетичны. И, что важно, практичны, долговечны, прочны, надежны, могут быть разных форм и размеров. Малошумные, обладают высокой степенью к истиранию, способны выдерживать большой вес. Хорошо переносят большие перепады температур, равнодушны к холоду и жаре, поэтому можно использовать в сауне или на открытом воздухе. Равнодушны к бытовой химии. Ориентировочный срок службы каменных ванн – 10 лет.

Стоимость: от 800 рублей.

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