Минчане обшили лифт экокожей с рюшами, чтобы его сохранить. Вот как теперь он выглядит

Давно подмечено: если дом строился за деньги дольщиков — в нем, скорее всего, будет порядок. Ведь из собственного кармана люди оплачивают не только метры в квартире, но и места общего пользования. Такие дома чаще всего переходят под управление товариществ собственников и люди сами решают, как будут дальше следить за своим общим имуществом. Смотрите, что придумали жильцы минской высотки, расположенной в переулке Инструментальном, 11а. «Чтобы лифт не испортился, люди скинулись деньгами и обшили его светлой экокожей. И это не временный вариант», — рассказала REALTY.TUT.BY читательница Анна. Она приезжала в гости к подруге и сфотографировала такой необычный лифт.





Дом в Инструментальном переулке начали строить осенью 2013 года. Сдать должны были в 2015-м году, но в заявленные сроки УП «Канимис» не уложилось. Через год люди все же получили ключи от своих квартир.





Дополнительный год ожидания равнодушных к общему имуществу не оставил. Лифт, который в буквальном смысле принимает на себя все удары при ремонтах и заселении, обшили вот таким вот образом.











