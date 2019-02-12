Девочка, которую забрали из семьи, два месяца подвергалась насилию в приюте в Гродненской области

Десятилетняя девочка два месяца подвергалась насильственным действиям сексуального характера в детском приюте со стороны старших воспитанников учреждения, рассказал на пресс-конференции во вторник прокурор Гродненской области Виктор Корзун. Подробности сообщает Sputnik Belarus .



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Фото носит иллюстративный характер. Александр Васюкович, TUT.BY

На мероприятии прокурор поднял вопрос защиты интересов детей, в том числе тех, которые остались без родителей. По мнению Корзуна, в профилактических целях нужно устанавливать камеры видеонаблюдения в детских приютах области, причем не только в коридорах или во дворах, но и в местах, где дети находятся без присмотра воспитателей. В таком случае будет возможно вовремя выявлять противоправные действия.

В качестве примера прокурор области привел случай, который произошел в одном из приютов Гродненской области. В 2016 году десятилетнюю девочку изъяли из семьи по решению социальной службы и поместили в приют. Там девочка должна была находиться до тех пор, пока ее родители не станут на путь исправления или пока не найдутся новые. Однако в приюте ребенок стал подвергаться насильственным действиям сексуального характера со стороны более старших мальчиков. Это продолжалось на протяжении двух месяцев. Другие дети все видели, но кто-то не понимал, что происходит, а кто-то боялся говорить воспитателям.

По словам Корзуна, все стало известно только в 2017 году. Фигурантов истории не смогли наказать, потому что они не достигли возраста наступления уголовной ответственности.

При этом прокурор отметил: не исключено, что похожее может происходить и в других приютах.