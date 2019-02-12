ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка, которую забрали из семьи, два месяца подвергалась насилию в приюте в Гродненской области

13.02.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Десятилетняя девочка два месяца подвергалась насильственным действиям сексуального характера в детском приюте со стороны старших воспитанников учреждения, рассказал на пресс-конференции во вторник прокурор Гродненской области Виктор Корзун. Подробности сообщает Sputnik Belarus.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63443.php

Девочка, которую забрали из семьи, два месяца подвергалась насилию в приюте в Гродненской области

Фото носит иллюстративный характер. Александр Васюкович, TUT.BY

На мероприятии прокурор поднял вопрос защиты интересов детей, в том числе тех, которые остались без родителей. По мнению Корзуна, в профилактических целях нужно устанавливать камеры видеонаблюдения в детских приютах области, причем не только в коридорах или во дворах, но и в местах, где дети находятся без присмотра воспитателей. В таком случае будет возможно вовремя выявлять противоправные действия.

В качестве примера прокурор области привел случай, который произошел в одном из приютов Гродненской области. В 2016 году десятилетнюю девочку изъяли из семьи по решению социальной службы и поместили в приют. Там девочка должна была находиться до тех пор, пока ее родители не станут на путь исправления или пока не найдутся новые. Однако в приюте ребенок стал подвергаться насильственным действиям сексуального характера со стороны более старших мальчиков. Это продолжалось на протяжении двух месяцев. Другие дети все видели, но кто-то не понимал, что происходит, а кто-то боялся говорить воспитателям.

По словам Корзуна, все стало известно только в 2017 году. Фигурантов истории не смогли наказать, потому что они не достигли возраста наступления уголовной ответственности.

При этом прокурор отметил: не исключено, что похожее может происходить и в других приютах.

 
 
Ссылка на источник 302
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Десятилетняя девочка два месяца подвергалась насильственным действиям сексуального характера в детском приюте со стороны старших воспитанников учреждения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо разноса у Лукашенко. УКС Центрального района Минска остался без директора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика