Эхо разноса у Лукашенко. УКС Центрального района Минска остался без директора

Людмила Князева больше не является директором УКСа Центрального района Минска, руководство которого попало под раздачу Александра Лукашенко в ноябре 2018 года. Президент тогда возмутился тем, что несколько человек скупили более 60 дешевых квартир в доме этого застройщика в Новинках, а потом перепродали дороже. На свободе ли сейчас Князева — не ясно.



Людмила Князева. Изображение с сайта УКСа Центрального района

23 ноября Александр Лукашенко рассказал об одной схеме в строительстве. Речь шла о том, что коммунальный застройщик строил квартиры по 600 долларов за квадратный метр на участке, выделенном президентом. Но более 60 квартир купили «один или два курносых», а потом перепродали дороже. Разговор был о жилье в многоэтажках в Новинках, которые строил УКС Центрального района и продавал по живой очереди.

После этого разноса последовала реакция — на завтра в Минске сменили председателя горисполкома . Как рассказали TUT.BY читатели, в те же дни сотрудники комитета госбезопасности опрашивали жильцов нескольких домов УКСа в Новинках на предмет того, как происходила купля-продажа квартир. А несколько источников портала во влстных структурах сообщали, что КГБ заинтересовался директором УКСа Людмилой Князевой и она, возможно, была задержана. Но в комитете госбезопасности этот вопрос оставляли без комментариев.

Еще на прошлой неделе на сайте УКСа Людмила Князева значилась директором, но теперь официально перестала занимать этот пост. Как рассказал TUT.BY один из собеседников, у нее закончился контракт и она ушла на пенсию. По его словам, Князева находится на свободе.

А вот еще два источника портала говорят о возможном задержании. «Не знаю, как сейчас, но несколько недель назад она точно была не дома», — рассказывает один из них и добавляет, что ее контракт и правда недавно закончился.

Мобильный Князевой был недоступен ни в начале декабря, ни сейчас. Получить оперативный комментарий в КГБ не удалось.

Что известно про историю с квартирами

Напомним , в ноябре 2017 года УКС Центрального района опубликовал проектную декларацию о строительстве дома на улице Выготского, 45 и продаже в нем 15 квартир по 610−630 долларов за квадратный метр. За дешевыми квартирами («однушка» стоила от 25 тысяч долларов, «двушка» — от 36 тысяч долларов) пришло под сотню людей.

Люди жаловались, что стояли сутками на морозе, но так и не смогли записаться на квартиру. Мол, те, кто стоял первым, заходили и брали по несколько. Но законом ведь это не запрещено: первым зашел по живой очереди — и заключай хоть все договоры на все квартиры в проектной декларации, на себя и на всех знакомых по доверенностям.



Фото с сайта t-s.by

Через месяц, в декабре 2017 года, этот же УКС публикует еще одну проектную декларацию по дому, где дольщикам предлагает квартир 39 квартир по 620−770 долларов за квадратный метр. Люди рассказывали о первых людях, заключавших по нескольку договоров по доверенности.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В январе 2018 года продается еще 69 квартир в этом доме. Цена — 780−820 долларов за метр. Все 69 квартир закончились тогда на 34-ом покупателе. Всего же в этом доме 132 квартиры.

Мы тогда подсчитали, что на перепродаже квартиры от УКСа можно было получить навар до 22 тысяч долларов.