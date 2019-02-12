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Эхо разноса у Лукашенко. УКС Центрального района Минска остался без директора
Людмила Князева больше не является директором УКСа Центрального района Минска, руководство которого
23 ноября Александр Лукашенко рассказал об одной схеме в строительстве. Речь шла о том, что коммунальный застройщик
После этого разноса последовала реакция — на завтра в Минске
Еще на прошлой неделе на сайте УКСа Людмила Князева значилась директором, но теперь официально перестала занимать этот пост. Как рассказал TUT.BY один из собеседников, у нее закончился контракт и она ушла на пенсию. По его словам, Князева находится на свободе.
А вот еще два источника портала говорят о возможном задержании. «Не знаю, как сейчас, но несколько недель назад она точно была не дома», — рассказывает один из них и добавляет, что ее контракт и правда недавно закончился.
Мобильный Князевой был недоступен ни в начале декабря, ни сейчас. Получить оперативный комментарий в КГБ не удалось.
Что известно про историю с квартирами
Люди жаловались, что стояли сутками на морозе, но так и не смогли записаться на квартиру. Мол, те, кто стоял первым, заходили и брали по несколько. Но законом ведь это не запрещено: первым зашел по живой очереди — и заключай хоть все договоры на все квартиры в проектной декларации, на себя и на всех знакомых по доверенностям.
Через месяц, в декабре 2017 года, этот же УКС публикует еще одну проектную декларацию по дому, где дольщикам предлагает квартир 39 квартир по 620−770 долларов за квадратный метр. Люди рассказывали о первых людях, заключавших по нескольку договоров по доверенности.
В январе 2018 года продается еще 69 квартир в этом доме. Цена — 780−820 долларов за метр. Все 69 квартир закончились тогда на 34-ом покупателе. Всего же в этом доме 132 квартиры.
Мы тогда подсчитали, что на перепродаже квартиры от УКСа можно было получить навар до 22 тысяч долларов.
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Людмила Князева больше не директор УКСа Центрального района, руководство которого попало под раздачу Лукашенко в ноябре 2018-го. На свободе ли она - не ясно.
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