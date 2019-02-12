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В Столбцах простились с убитыми в школе №2
13 февраля в Столбцах проходит церемония прощания с жертвами нападения в средней школе № 2: учительницей истории Мариной Пархимович и 17-летним учеником 11 класса Александром Романовым.
Ученика второй школы похоронят на местом кладбище, учителя - в родной деревне Шашки Столбцовского района. Проститься с ними пришли сотни людей, приехало также руководство района.
Сегодня также стало известно, что медики оценивают состояние здоровья двух подростков, пострадавших при нападении в столбцовской школе, как удовлетворительное. Их перевели из реанимации в хирургическое отделение.
До конца недели в Столбцах и районе будет действовать мораторий на развлекательные мероприятия, несмотря на то, что траур в стане может объявить только президент, в райисполкоме приняли решение об отказе от увеселительных мероприятий.
Напомним, что в средней школе №2 г. Столбцы 11 февраля
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13 февраля в Столбцах проходит церемония прощания с жертвами нападения в средней школе № 2: учительницей истории Мариной Пархимович и 17-летним учеником 11 класса...
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