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В Столбцах простились с убитыми в школе №2

13.02.2019 12:52 — Разное | БДГ  
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13 февраля в Столбцах проходит церемония прощания с жертвами нападения в средней школе № 2: учительницей истории Мариной Пархимович и 17-летним учеником 11 класса Александром Романовым.

Ученика второй школы похоронят на местом кладбище, учителя - в родной деревне Шашки Столбцовского района. Проститься с ними пришли сотни людей, приехало также руководство района.

Сегодня также стало известно, что медики оценивают состояние здоровья двух подростков, пострадавших при нападении в столбцовской школе, как удовлетворительное. Их перевели из реанимации в хирургическое отделение.

До конца недели в Столбцах и районе будет действовать мораторий на развлекательные мероприятия, несмотря на то, что траур в стане может объявить только президент, в райисполкоме приняли решение об отказе от увеселительных мероприятий.

Напомним, что в средней школе №2 г. Столбцы 11 февраля произошла трагедия: 15-летний подросток убил ножом учителя и ученика. Еще два ученика получили ранения.

Фото: Радио Свобода.

 
 
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13 февраля в Столбцах проходит церемония прощания с жертвами нападения в средней школе № 2: учительницей истории Мариной Пархимович и 17-летним учеником 11 класса...
 
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