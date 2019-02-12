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Журналисты узнали, чем занимается младший сын Лукашенко

13.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Журналисты узнали, чем занимается младший сын Лукашенко

Младший сын руководителя Беларуси Николай Лукашенко просто кладезь талантов: играет на фортепиано и в хоккей, выращивает картошку и арбузы, выступает в школьных театральных постановках и занимается благотворительностью, теперь вот еще и по-китайски заговорил.

Музыкант, играет на рояле

Зал с роялем, шестиклассник Коля учится играть вместе с преподавателем — первое, что мы видим в сюжете телеканала «Беларусь 1» двухлетней давности, когда к Николаю приезжал 11-летний российский блогер Евгений Гришин. Из сюжета ясно — Коля занимается музыкой четыре раза в неделю. 

«Папа редко приходит на концерты, в основном я ему играю дома. Мы со своей школой шествуем над Домом ветеранов, и там, на представлениях, я играю свои композиции», — заявил тогда Николай юному блогеру. Коле даже довелось сыграть на рояле вместе с Путиным.

Смотрит за хозяйством, занимается благотворительностью

Коровы, козы, куры, кролики — лишь небольшая часть подсобного хозяйства Александра Лукашенко. Коля, судя по интервью блогеру Гришину, лично кормит скотину, вникает в технические процессы по изготовлению продуктов, да еще и развозит продукты по интернатам.

«Продукции много, мы развозим ее по домам-интернатам, в нашу школу привозим, помогаем детским домам, ничего на месте не лежит», — говорит Коля.

Катается на лыжах, играет в хоккей

«Ты толкаешься и сгибаешь колени, толкайся сразу двумя палками», — объяснял Коля блогеру Гришину. На лыжи младший сын президента стал, судя по сюжету, в три года.

Но главный спорт — хоккей. Коля тренируется два раза в неделю и играет в клубе «Грифоны», даже стал лучшим бомбардиром отборочного турнира «Золотая шайба» в 2017 году. А в одном из матчей, несмотря на свой статус, даже принял участие в потасовке, которыми богат хоккей.

 
 
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Младший сын руководителя Беларуси Николай Лукашенко просто кладезь талантов: играет на фортепиано и в хоккей, выращивает картошку и...
 
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