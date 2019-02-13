«Реал» вырвал победу у «Аякса», «Тоттенхэм» разгромил «Боруссию»

В среду прошли еще два матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Серьезные заявки на выход в следующий раунд сделали мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм».



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Нидерландский «Аякс» провел яркий матч против «Реала», но не реализовал ряд голевых возможностей и потерпел домашнее поражение со счетом 1:2. В конце первого тайма защитник амстердамского клуба Николас Тальяфико открыл счет, но после затяжного просмотра повтора судья матча Дамир Скомина отменил гол из-за офсайда.

Первый мяч же был забит на 60-й минуте, а его автором стал Карим Бензема. На 75-й минуте Зиеш сравнял счет, но в самой концовке игры Асенсио все-таки принес «Реалу» победу.

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шене (Дольберг, 73).

«Реал»: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73).

В другом матче дня «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» — 3:0. Всего голы были забиты во втором тайме. Голевыми ударами отметились Сон Хын Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Фойт, Вертонген, Алдервейрелд, Лукас Моура (Льоренте, 84), Сиссоко (Ваньяма, 90), Уинкс, Эриксен, Орье, Сон Хын Мин (Ламела, 90).

«Боруссия»: Бюрки, Топрак, Диалло, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Гетце, Санчо (Геррейру, 88), Дауд, Витцель, Пулишич (Бруун Ларсен, 88), Дилэйни.