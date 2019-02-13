﻿ В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity

14.02.2019 00:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: NASA

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в шесть-восемь лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода — в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор — оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт.

Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей.

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200−11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, через три недели после того как на поверхность Марса опустился другой марсоход — Spirit, проработавший до марта 2010 года. Третий марсоход — Curiosity — несет на борту радиоактивный источник энергии и поэтому пылевая буря не оказала на него серьезного воздействия.

В конце ноября на поверхность Марса в районе экваториального нагорья Elysium — примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования Curiosity, — совершила посадку станция Mars InSight. К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Связь с марсоходом прервалась в июне 2018 года после пылевой бури на Марсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что может выйти из "дела БЕЛТА"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика