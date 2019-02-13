В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity

Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен. Об этом сообщает ТАСС.



Фото: NASA

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в шесть-восемь лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода — в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор — оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт.

Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей.

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200−11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, через три недели после того как на поверхность Марса опустился другой марсоход — Spirit, проработавший до марта 2010 года. Третий марсоход — Curiosity — несет на борту радиоактивный источник энергии и поэтому пылевая буря не оказала на него серьезного воздействия.

В конце ноября на поверхность Марса в районе экваториального нагорья Elysium — примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования Curiosity, — совершила посадку станция Mars InSight. К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.