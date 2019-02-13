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"Дело БелТА", как образец чиновничьей глупости, будут вспоминать еще десятки лет. Но историю можно запечатлеть и в веках, если в Беларуси найдется талантливый драматург, который не побоится составить конкуренцию Грибоедову.

Все "дело БЕЛТА", как его преподносят, следствие, обвинение и потерпевшие, - это в значительной части взаимоотношения юридических лиц, которые просто не поделили информацию. Даже бывший гендиректор БЕЛТА Дмитрий Жук признал в суде, что ранее с tut.by у государственного агентства, перед которым стоят глобальные государственные задачи на информационном поле, были партнерские взаимоотношения, которые потом сошли на нет.

Любой мало-мальски грамотный директор прекрасно знает, что судебное разбирательство и тем более разбирательство с привлечением правоохранительных органов - это крайняя мера, так как она негативно сказывается на обеих сторонах. Я уверен, что если бы гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович пошла к Юрию Зиссеру, вместо того, чтобы идти в МВД, она смогла бы выторговать для агентства значительно больше, чем получит по суду. Причем, без шума, без нанесения ущерба имиджу государственным органам, без огромных трат государственных средств в условиях жесткой повсеместной экономии. Если бы я был учредителем БЕЛТА, я бы за такие действия уволил директора уже на следующий день. За некомпетентность.

Но самую большую глупость допустило следствие. Вот тут действительно беспросветно все. Куда не глянь - диву даешься, как вот так дела можно расследовать, с такими итогами?

Например, начальник центра связи и автоматизированной системы БЕЛТА Виталий Галиновский показал в суде, что: "Где-то в апреле прошлого года пришло письмо из газеты «Рэспублiка», что они не могут получить информацию. Мы проверили, все вроде было в порядке. Вдруг обратили внимание, что газета входит через адреса МТС, а «Дом прессы» на них не переходил" (цитата по tut.by). Мол, так и выяснилось, что в систему заходит кто-то чужой и руководство БелТА приняло решение обратиться в МВД.

Даже не знаю, кто здесь большую глупость совершил. Ведь любому человеку понятно, что сегодня работа журналиста не ограничивается рабочим местом. Совершенно не важно, услугами какого провайдера пользуется "Дом прессы", поскольку журналист той же "Рэспублики" мог заходить в подписку, с любого места, в том числе и находясь в командировке, например, в Израиле. Тут можно было и на международный скандал выйти с таким подходом. Почему нет? Хорошо хоть вовремя притормозили.

Совершенно очевидно, что поводом для обращения стали не адреса МТС, а информация о том, что в подписку БЕЛТА заходят буквально все, кому не лень. И даже те, кому это вообще не нужно. Это опять же подтвердил Виталий Галиновский: "Не в вакууме живем, доходили слухи, что было использование наших паролей не подписчиками". Причем, слухи доходили, как минимум, в 2017 году.

Начальник сектора администрирования сети БЕЛТА Елена Кузнецова также подтвердила, что сотрудники агентства постоянно обсуждали то, что паролями пользуются посторонние. Более того, свидетель показала, что пароли к платной ленте по указанию руководства выдавались и без заключения договора и оплаты услуг. Думаю, еще с десяток таких же свидетелей найдется. И вот тут вообще всплывает несусветная глупость.

Марине Золотовой инкриминируется, что зная о платной подписке на БЕЛТА, действуя из личной заинтересованности, она не приняла меры, чтобы заключить договор. В итоге ее журналисты, с ее же ведома, лазили на платную ленту под чужими паролями и незаконно использовали важную информацию. Иными словами, Марину Золотову привлекли за то, что она не предприняла мер по защите экономических интересов другого юридического лица. Но если так, то должностные лица БЕЛТА тем более должны были сидеть рядом. Если они еще в 2017 году знали, но не приняли мер, не меняли пароли с 2004 года, и даже выдавали пароли без договора, то тут не только ст.425, но и ст.424 "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" Уголовного кодекса Беларуси в чистом виде. Даже тот факт, что сейчас БЕЛТА в договорах ограничивает количество человек, которые могут пользоваться паролем, сам собой рождает вопрос: "Почему этого не было сделано раньше?" Это опять же бездействие должностного лица и ущерб можно считать не с 2017 года, а как минимум включать в счет последние 10 лет. И "иную личную заинтересованность" тоже легко можно нарисовать.

В деле вот таких вот смешных вещей превеликое множество. Я ума не могу приложить, как Следственный комитет мог отправить такие материалы в прокуратуру, а прокуратура - направить в суд. Жаль, что я не президент, я бы за такое снял бы пару десятков голов, начиная от директора БЕЛТА и заканчивая судьей, если он все это варево проглотит. Если уж взялись делать, то делайте с умом, не выставляйте власть на посмешище.

Белорусским писателям я бы все же посоветовал взять на заметку данную историю, с ней вполне можно остаться в памяти потомков на века, рядом с Грибоедовым. Можно даже название для пьесы похожее подобрать. Например, "Глупость от ума". Главное, обыграть все красиво, можно и в стихах.

Я не случайно вспомнил бессмертное произведение Грибоедова, и специально не провел основные параллели. Умные и люди и так все поймут. А я верю, что таких людей у нас много.