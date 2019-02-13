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Российские цены на новые авто пошли вверх. Докатится ли эта волна до Беларуси?

14.02.2019 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Российские цены на новые авто пошли вверх. Докатится ли эта волна до Беларуси?

Как и когда скажется российский рост цен на новые автомобили в Беларуси? Насколько хватит складских запасов по старым ценам у белорусских дилеров? Чего ждать потенциальным покупателям, и сколько можно сэкономить, пока распродажи еще не завершились?

В начале года продавцы новых авто традиционно снижают цены на машины прошлого года, стремясь как можно быстрее наполнить склады автомобилями, произведенными в текущем году.

С одной стороны, это хорошая возможность совершить выгодную покупку, с другой – приобретенное авто, как ни крути, будет пусть 30-60 дней, но уже прошлогодним.

Стоит заметить, что ресурс у подобного автомобиля по-прежнему 100%, а отсчет его гарантийного срока и первых километров пробега начнется лишь с момента продажи.


Еще один заслуживающий внимания момент – то, что ассортимент и количество таких авто действительно ограничены. Ну а цены на автомобили текущего года традиционно выше.

2019-й год не стал исключением из этого правила. Более того, в ситуацию с повышением цен на новые автомобили, которое в РФ уже идет полным ходом, помимо инфляции, свою лепту внесли и подросший у соседей с 18-ти до 20 % НДС, и новые условия льготирования автопроизводителей в РФ. Последние теперь зависят уже не от соглашения о промсборке, а от наличия у автоконцернов специнвестконтрактов (СПИК).


Согласно информации, опубликованной российским аналитическим агентством «Автостат», с 1 января рост цен у основной массы автопроизводителей составил 5%, а у некоторых производителей увеличение ценников составило в пересчете на белорусские рубли до 10 000 BYN.

И это информация по факту на середину января 2019 года. За прошедшее время еще несколько брендов пополнили список тех, у которых цены на новые автомобили пошли вверх. Что это далеко не все, сомневаться не приходится. Каковы же перспективы роста цен на новые автомобили в Беларуси?


Многолетняя практика показывает, что марте-апреле волна подорожаний докатится и до нас. Пока же размеры скидок находятся у отметки максимум, а цены – у отметки минимум.

Так, в салонах дилеров Renault, продавших в 2018 году на белорусском рынке 11 310 новых автомобилей, размер выгоды покупателей по некоторым моделям легковых авто вырос до 10 000 рублей.


Понятно, что при таких скидках речь идет не о бюджетных машинах, для которых подобный дисконт - это половина стоимости, а о престижных кроссоверах модели Koleos. Но и для них 10 000 рублей – это 11%-13% от прайсовых цен, что, согласитесь, немало!

Если на секунду отвлечься от абсолютных величин скидок, то несложно заметить, что аналогичный дисконт дилеры Renault предлагают не только на Koleos, но и на более доступные Kaptur и Duster.


Нетрудно убедиться, что, пока действуют скидки, на этих моделях можно сэкономить до 5000 рублей. При этом особое внимание здесь стоит обратить на наиболее популярные максимальные комплектации Duster Luxe и Kaptur Style. Скидка достигает 15% от прайсовых цен.

Существенно сэкономить сегодня можно и на наиболее доступных моделях Renault. Среди популярных у покупателей Logan, Sandero и Stepway на складах белорусских дилеров Renault пока еще можно найти автомобили 2018 года, которые на 900-2800 рублей доступнее машин текущего года.


Продолжая анализ предложений новых автомобилей в дилерской сети Renault в Беларуси, нельзя обойти вниманием тот факт, что количество машин по выгодным ценам с каждым днем идет на убыль.

По факту на начало февраля, доля автомобилей с дисконтом на складах дилеров Renault на 25% ниже среднемесячного объема реализации новых автомобилей в дилерской сети французской марки.


Следовательно, уже в феврале количество машин с упомянутыми выше скидками может сойти на нет, и затягивать с выгодной покупкой нового автомобиля в феврале явно не стоит.

Узнать больше об акциях и протестировать новые модели можно в ближайшем автоцентре Renault, благо их сеть широка.

г. Минск, ул. Свислочская, 9, т. (+375 17) 345−45−01aps.by
г. Минск, пр. Дзержинского, 134, т. (+375 17) 279−03−03renault-minsk.by
г. Минск, ул. Некрасова, 114, т. (+375 17) 287−85−87renault-nekrasova.by
г. Брест, пр-т Партизанский, 34, т. (+375 162) 521−000renault-brest.by
г. Витебск, ул. Гагарина, 169, т. (+375 212) 63−19−19renault-vitebsk.by
г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25renault-gomel.by
г. Гродно, ул. Белуша, 61, т. (+375 152) 603−111renault-grodno.by
г. Могилев, ул. Симонова, 55 г, т. (+375 222) 768−000renault-mogilev.by
г. Пинск, ул. Новоселов, 64, т. (+375 165) 680−000renault-pinsk.by
г. Полоцк, ул. П. Бровки, 61, т. (+375 214) 77−63−63renault-polotsk.by
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05renault-soligorsk.by

renault.by

Михаил Владимиров

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как и когда скажется российский рост цен на новые автомобили в Беларуси? Насколько хватит складских запасов по старым ценам у белорусских дилеров? Чего ждать...
 
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