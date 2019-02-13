|
Маленькие по рублю, а большие по два. Брест готов встретить День Валентина
14.02.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 13 февраля 2019 года возле центрального городского рынка, несмотря на ненастную погоду - снег с дождём - несколько торговцев предлагали весенние цветы - тюльпаны.
В советское время ранее 8 марта они практически и не появлялись в продаже. Теперь любой каприз за ваши деньги.
Усатый продавец, отнюдь не кавказской наружности, предлагает свои тюльпанчики в зависимости от длины стебля по цене один, полтора и два рубля.
А вот женщина оценивает свой нежный товар в два с половиной рубля за штучку и добавляет: «Тюльпаны выращены в Бресте, только сегодня срезали в теплице».
Товар элитный различных расцветок и форм.
Рядом мастерица предлагает цветы, сделанные из крема безе.
Красиво и слопать можно, порадуют душу и желудок. В одном из сетевых магазинов по дороге домой обратил внимание на шикарные гиацинты по три рубля за горшочек.
В общем, есть чем порадовать любимых женщин в так называемый День Святого Валентина. Праздник не православный, и вообще имеющий мало отношение к религии, но как говорится, был бы повод… Вообще, как много у нас наносного, придуманного кем-то и для чего-то, согласитесь?
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by