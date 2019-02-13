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В Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы

14.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Очередное заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик поддержал передачу 33 заключенных из отдельных районов Луганской области, передает телеканал «МИР 24».

Он отметил, что эти лица никак не были связаны с вооруженным конфликтом и были направлены на территорию, подконтрольную правительству Украины.

«Эта передача состоялась 7 февраля. Сегодня группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей передачей таких заключенных», – сказал Сайдик.



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Теги: Минск
 
 
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Спецпредставитель ОБСЕ назвал положительным фактом передачу 33 заключенных из отдельных районов Луганской области.
 
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