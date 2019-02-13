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Кражи в сети: в Беларуси растет количество киберпреступлений
14.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Опасные сети. В Беларуси резко возросло количество киберпреступлений. В 2018-м зафиксировали почти пять тысяч нарушений – это на 53% больше, чем годом ранее, передает телеканал «МИР 24».
Уровень раскрываемости преступлений в сети – 55%. Повысить качество работы правоохранителей поможет дополнительное образование и курсы.
Поможет защитить граждан и закон «О персональных данных». Он еще готовится профильными комиссиями, а в апреле документ внесут на рассмотрение парламента.
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В 2018 году было зафиксировано почти пять тысяч нарушений, что на 53% больше, чем годом ранее.
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