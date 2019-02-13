Волковыск: 1005 или 1252?





То, что даты основания древних городов зачастую весьма условны и вызывают порой споры историков, подтверждает пример Волковыска...

Как известно, Ипатьевская летопись - весьма древний письменный источник. Известный белорусский литературовед, исследующий историю белорусского летописания, В.А. Чемерицкий называет временем ее составления конец ХШ в., регионом - южную Русь. Обнаружили летопись в XVIII в. в Ипатьевском монастыре близ Костромы. Источник этот описывает события, проис ходившие на восточно-славянских землях в XII-ХIII вв., и, по мнению Чемерицкого, «выделяется богатством содержания, исторической достоверностью, совершенностъю изложения».

Именно в Ипатьевской летописи под 1252 г. впервые упоминается Волковыск как порубежная крепость. Упоминание это вызвано в связи с вторжением галицко-волынских князей Даниила и его брата Василька Романовичей в литовские земли князя Миндовга.

В середине XIII в. та же Ипатьевская летопись не раз упоминает Волковыск как центр удельного княжества. Так, в 1256 г. в походе галицко-волынских и мазовецких князей на ятвягов принял участие волковысский князь Глеб. В 1258 г. во время похода татарского воеводы Бурундая на Литву его союзник - галицко-волынский князь Даниил Романович захватил город и пленил Глеба.

Исходя из этого, можно предположить, что уже в середине XIII в. Волковыск был значительным политическим центром - столицей княжества. А таковой вряд ли мог бы стать город «без истории» (то есть, Волковыск, скорее всего, основан до 1252 г., когда он был впервые упомянут в Ипатьевской летописи. Это же косвенно подтверждают археологические раскопки: первые поселения в границах современного города относятся к X в. Материалы раскопок свидетельствуют, что уже в то время здесь был весьма высокий уровень развития ремесел (обработки металлов, резьбы по кости), что характерно именно для города (тем более, города, который лежал на нескольких холмах - Замчище, Муравельник, Шведская гора и на бойком торговом пути, который соединял бассейны Днепра, Западного Буга и Немана). Небольшая речка Волковыя соединялась с более крупной Россью, а та, в свою очередь, левый при ток полноводного Немана, как известно, впадающего в Балтийское (Варяжское) море.

Возможно, некоторые из приведенных выше обстоятельств и привели к тому, что в 1990-х гг. отдельные историки решились на весьма неординарный, даже смелый шаг, который многими их коллегами был встречен, скорее, отрицательно, чем положительно: они... «состарили» Волковыск на почти два с половиной века (точнее, на 247 лет), сославшись при этом на некий рукописный патерик (такое название носят сборники дидактических новелл о жизни и аскетических подвигах христианских монахов и пустынников, а также сборы их поучительных высказываний) под названием «Туровской епископии завет блаженного Владимира», в котором Волковыск, якобы, упоминается под 1005 г.

Маловероятно, что инициаторам этого смелого шага посчастливилось «перелистать» оригинал патерика, а вот найти сведения о нем и его содержании в более поздних источниках они могли. Кстати, существование «Туровской епископии» - исторический факт. Известно, что она была основана на рубеже X и XI вв. в упомянутом ранее Турове. В одной из энциклопедий можно прочесть, что уже в X в. «возникла одна из первых епископий по греческому образцу». Что же касается «блаженного Владимира», давшего «завет» «Туровской епископии», то, возможно, это великий киевский князь Владимир Святославич, при котором в 988-989 гг. христианство стало государственной религией Руси.

Закономерен вопрос: чем же закончилась эта «волковысская история»? А тем, что в 1994 г. по решению сессии городского Совета 1005 г. был официально признан годом основания Волковыска. В сентябре 2005 г. жители города торжественно отметили 1000-летие его основания.

Таким образом, ныне городу исполняется 1014 лет.

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