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На лыжах с глазу на глаз: чем заняты Путин и Лукашенко в Сочи (ФОТО)

14.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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У Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи – напряженная программа. Надо все успеть – и переговоры по важным и сложным вопросам провести, и на лыжах покататься, и с народом поделиться впечатлениями от горных спусков.

Главные темы двусторонних отношений хорошо известны обоим главам государств, и им не нужно подсказчики. Поэтому, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, решено было разговаривать с глазу на глаз. Вполне подходящий формат для откровенного мужского разговора.

«У нас бывают шероховатости и проблемы, как и положено между друзьями. Надеюсь, что эти проблемы будут решаться, как и решались. Конечно, одной из важнейших сфер является энергетика. Объемы поставок нефти и газа сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договаривались», – сказал Путин.

Лукашенко напомнил, что Минск покупает сырье и комплектующие у Москвы. И пояснил: значит, Россия не только поддерживает Беларусь, но и миллионы людей, работающих на этих предприятиях.

Путин предложил Лукашенко выкроить время и покататься на горных лыжах. Так и поступили. Разумеется, не обошлось без общения с туристами, которые оживленно расспрашивали Путина о его горных впечатлениях. Российский лидер положительно оценил горнолыжный склон и заметил, что в следующий раз, возможно, опробует сноуборд.

Как это было – в нашем фоторепортаже.



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Теги: Минск
 
 
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После двусторонних переговоров президенты России и Беларуси опробовали горнолыжный склон.
 
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