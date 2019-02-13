Чем отличаются кредиты со справкой о зарплате от тех, для которых справка не нужна

Часто для оформления кредита требуется предоставить справку о зарплате. Однако, есть варианты оформления без дополнительных документов. Раньше такие кредиты чаще всего называли “экспресс-кредитами” и условия по ним существенно отличались от обычных потребительских кредитов. Для потребителя они были дороже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты банки предлагают сейчас тем, кто не хочет приносить справку о доходах.
Мы отобрали потребительские кредиты, которые не требуют поручителей, залога. Предпочтение отдавалось кредитам без дополнительных комиссий за оформление, обслуживание или выдачу. У каждого банка мы выбрали один кредит, который можно оформить без справки о доходах и сопоставили условия для разных способов оформления. При выборе ориентировались на максимальную сумму кредита, ставку и срок.
Раньше словосочетание “экспресс-кредит” ассоциировалось с быстрым получением денег, но и с высокими ставками, дополнительными комиссиями, страховками. Сейчас ситуация на рынке потребительских кредитов существенно изменилась. Ставка по кредиту не будет зависеть от того необходима ли справка о доходах или нет. Срок оформления тоже будет примерно одинаковым для всех потребительских кредитов. Что касается комиссий, то сейчас многие банки наоборот ушли от них и стараются сделать свое предложение максимально “прозрачным” для клиентов.
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка одоходах для любой суммы
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
Нет
16,1%,
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка одоходах для любой суммы
Банк ВТБ (Беларусь), «Новенький»
14,9% первые 90 дней, потом 29,9%,
до 60 месяцев, до 5 000 рублей
14,9% первые 90 дней, потом 29,9%,
до 60 месяцев, до 15 000 рублей
Банк «Решение», «Проще некуда»
16,1%,
до 36 месяцев, до 5 000 рублей
16,1%,
до 36 месяцев, до 10 000 рублей
Приорбанк, «Кредит на карточку»
Нет
16,1% -19%,
до 60 месяцев, до 7 000 евро вэквиваленте
Технобанк, «Обыкновенный кредит»
Нет
15,9%,
до 48 месяцев, до15 000 рублей
Идея Банк, «Простой»
25%,
до 42 месяцев, до 7 000 рублей
25%,
до 42 месяцев, до 23 000 рублей
Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ»
20,99%,
до 60 месяцев, до 15 000 рублей
20,99%,
до 60 месяцев, до 15 000 рублей
Паритетбанк, Потребительский кредит
22,99 – 24,99%,
до 60 месяцев, до 4 000 рублей
20,99 – 22,99%,
до 60 месяцев, до 8 000 рублей
Альфа-Банк, «Кредит наличными»
27,9% — при сумме от1000 рублей исроке 36, 48, 60
29,9% — виных ситуациях,
до 72 месяцев, до 5 000 рублей
27,9% — при сумме от 1000 рублей исроке 36, 48, 60
29,9% — виных ситуациях,
до 72 месяцев, до 30 000 рублей
Банк БелВЭБ, «Спрынтар»
Нет
29%,
до 60 месяцев, до 5 000 рублей
Беларусбанк, Потребительский кредит
15 − 16%,
до 36 месяцев без предоставления справки одоходах вразмере, рассчитанном исходя изсреднемесячного чистого дохода, непревышающего 20 базовых величин (до 510 рублей)
15 − 16%,
до 36 месяцев, сумма неограничена
16,1%,
до 60 месяцев, до 5 000 рублей
16,1%,
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки одоходах до 5000 рублей
12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%,
до 12 месяцев, до 5000 рублей
12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%,
до 12 месяцев, до5000 рублей
Нет
15,99%,
до 36 месяцев, до 5000 рублей
Нет
15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес.,
16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет,
до 84 месяцев, до 10 000 рублей
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:
из 17 банков только 7 не предоставляет возможность оформить кредит без справки о доходах;
чаще всего, кредиты, не требующие справки о доходах, будут отличаться от кредитов со справкой максимальной суммой. Без справки можно оформить максимум 15 000 рублей, в то время как при предоставлении справки может быть доступна сумма до 30 000 рублей;
только у Паритетбанка будет разница в ставках в зависимости от наличия справки. При оформлении кредита со справкой ставки будут ниже на 2 процентных пункта. Для остальных банков ставки совпадают;
говоря о ставках, хотели бы отметить, что сейчас оформить потребительский кредит со справкой или без нее можно под 15 – 29,9%. Основная масса предложений представлена ставками до 16,1%;
для возврата займа банки предоставляют срок до 7 лет. Хотя стоит отметить, что в основной массе предложений срок возврата составит до 5 лет. Такие условия действуют и для тех, кто подготовил документы с работы, и для тех, кто этого не делал;
Сколько придется заплатить банку
Лучший способ понять, что собой представляет тот или иной кредит – рассчитать график платежей.
Мы выбрали кредит от МТБанка“Проще простого” (низкая ставка, максимальная сумма доступная без справки о доходах). Представим, что вы хотите оформить 2 000 рублей на срок 1 год.
Максимальный ежемесячный платеж для таких условий составит около 182 рублей, а общая переплата за весь срок 177,54 рубля.