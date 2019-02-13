Чем отличаются кредиты со справкой о зарплате от тех, для которых справка не нужна

Часто для оформления кредита требуется предоставить справку о зарплате. Однако, есть варианты оформления без дополнительных документов. Раньше такие кредиты чаще всего называли “экспресс-кредитами” и условия по ним существенно отличались от обычных потребительских кредитов. Для потребителя они были дороже. FINANCE . TUT . BY посмотрел, какие варианты банки предлагают сейчас тем, кто не хочет приносить справку о доходах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы отобрали потребительские кредиты, которые не требуют поручителей, залога. Предпочтение отдавалось кредитам без дополнительных комиссий за оформление, обслуживание или выдачу. У каждого банка мы выбрали один кредит, который можно оформить без справки о доходах и сопоставили условия для разных способов оформления. При выборе ориентировались на максимальную сумму кредита, ставку и срок.

Раньше словосочетание “экспресс-кредит” ассоциировалось с быстрым получением денег, но и с высокими ставками, дополнительными комиссиями, страховками. Сейчас ситуация на рынке потребительских кредитов существенно изменилась. Ставка по кредиту не будет зависеть от того необходима ли справка о доходах или нет. Срок оформления тоже будет примерно одинаковым для всех потребительских кредитов. Что касается комиссий, то сейчас многие банки наоборот ушли от них и стараются сделать свое предложение максимально “прозрачным” для клиентов.

Банк, кредит Ставка, максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (кредит без справки о доходах) Ставка, максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (кредит со справкой о доходах) МТБанк, «Проще простого»

16%, до 12 месяцев, до 15 000 рублей 16%, до 12 месяцев, до 15 000 рублей РРБ-Банк, «12 месяцев»

Нет 15,5%, до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» Нет 16,1%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка одоходах для любой суммы Банк ВТБ (Беларусь), «Новенький»

14,9% первые 90 дней, потом 29,9%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей 14,9% первые 90 дней, потом 29,9%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1%, до 36 месяцев, до 5 000 рублей 16,1%, до 36 месяцев, до 10 000 рублей Приорбанк, «Кредит на карточку»

Нет 16,1% -19%, до 60 месяцев, до 7 000 евро в эквиваленте Технобанк, «Обыкновенный кредит»

Нет 15,9%, до 48 месяцев, до15 000 рублей Идея Банк, «Простой»

25%, до 42 месяцев, до 7 000 рублей 25%, до 42 месяцев, до 23 000 рублей Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ»

20,99%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей 20,99%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

22,99 – 24,99%, до 60 месяцев, до 4 000 рублей 20,99 – 22,99%, до 60 месяцев, до 8 000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях, до 72 месяцев, до 5 000 рублей 27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях, до 72 месяцев, до 30 000 рублей Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

Нет 29%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей Беларусбанк, Потребительский кредит

15 − 16%, до 36 месяцев без предоставления справки одоходах вразмере, рассчитанном исходя изсреднемесячного чистого дохода, непревышающего 20 базовых величин (до 510 рублей) 15 − 16%, до 36 месяцев, сумма неограничена Белинвестбанк, «Личный выбор»

16,1%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей 16,1%, до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки одоходах до 5000 рублей БТА Банк, «Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%, до 12 месяцев, до 5000 рублей 12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%, до 12 месяцев, до 5000 рублей Цептер Банк, «На удачу»

Нет 15,99%, до 36 месяцев, до 5000 рублей Франсабанк, «Возможно все»

Нет 15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес., 16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет, до 84 месяцев, до 10 000 рублей

Ставка, максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (кредит без справки о доходах) Ставка, максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (кредит со справкой о доходах) МТБанк, «Проще простого» 16%, до 12 месяцев, до 15 000 рублей 16%, до 12 месяцев, до 15 000 рублей РРБ-Банк, «12 месяцев» Нет 15,5%, до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка одоходах для любой суммы Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» Нет 16,1%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка одоходах для любой суммы Банк ВТБ (Беларусь), «Новенький»

14,9% первые 90 дней, потом 29,9%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей 14,9% первые 90 дней, потом 29,9%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей Банк «Решение», «Проще некуда»

16,1%, до 36 месяцев, до 5 000 рублей 16,1%, до 36 месяцев, до 10 000 рублей Приорбанк, «Кредит на карточку»

Нет 16,1% -19%, до 60 месяцев, до 7 000 евро вэквиваленте Технобанк, «Обыкновенный кредит»

Нет 15,9%, до 48 месяцев, до15 000 рублей Идея Банк, «Простой»

25%, до 42 месяцев, до 7 000 рублей 25%, до 42 месяцев, до 23 000 рублей Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ»

20,99%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей 20,99%, до 60 месяцев, до 15 000 рублей Паритетбанк, Потребительский кредит

22,99 – 24,99%, до 60 месяцев, до 4 000 рублей 20,99 – 22,99%, до 60 месяцев, до 8 000 рублей Альфа-Банк, «Кредит наличными»

27,9% — при сумме от1000 рублей исроке 36, 48, 60 29,9% — виных ситуациях, до 72 месяцев, до 5 000 рублей 27,9% — при сумме от 1000 рублей исроке 36, 48, 60 29,9% — виных ситуациях, до 72 месяцев, до 30 000 рублей Банк БелВЭБ, «Спрынтар»

Нет 29%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей Беларусбанк, Потребительский кредит

15 − 16%, до 36 месяцев без предоставления справки одоходах вразмере, рассчитанном исходя изсреднемесячного чистого дохода, непревышающего 20 базовых величин (до 510 рублей) 15 − 16%, до 36 месяцев, сумма неограничена 16,1%, до 60 месяцев, до 5 000 рублей 16,1%, до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки одоходах до 5000 рублей 12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%, до 12 месяцев, до 5000 рублей 12,99% — первые 30 дней, потом— 15,99%, до 12 месяцев, до5000 рублей Нет 15,99%, до 36 месяцев, до 5000 рублей Нет 15,9% — при сроке кредитования от 13 месяцев до 61 мес., 16,1% — при сроке кредита от 61 месяца до 7 лет, до 84 месяцев, до 10 000 рублей

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

из 17 банков только 7 не предоставляет возможность оформить кредит без справки о доходах;

чаще всего, кредиты, не требующие справки о доходах, будут отличаться от кредитов со справкой максимальной суммой. Без справки можно оформить максимум 15 000 рублей, в то время как при предоставлении справки может быть доступна сумма до 30 000 рублей;

только у Паритетбанка будет разница в ставках в зависимости от наличия справки. При оформлении кредита со справкой ставки будут ниже на 2 процентных пункта. Для остальных банков ставки совпадают;

говоря о ставках, хотели бы отметить, что сейчас оформить потребительский кредит со справкой или без нее можно под 15 – 29,9%. Основная масса предложений представлена ставками до 16,1%;

для возврата займа банки предоставляют срок до 7 лет. Хотя стоит отметить, что в основной массе предложений срок возврата составит до 5 лет. Такие условия действуют и для тех, кто подготовил документы с работы, и для тех, кто этого не делал;

Сколько придется заплатить банку

Лучший способ понять, что собой представляет тот или иной кредит – рассчитать график платежей.

Мы выбрали кредит от МТБанка “Проще простого” (низкая ставка, максимальная сумма доступная без справки о доходах). Представим, что вы хотите оформить 2 000 рублей на срок 1 год.

Максимальный ежемесячный платеж для таких условий составит около 182 рублей, а общая переплата за весь срок 177,54 рубля.

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