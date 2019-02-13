﻿ Обкатал президент. В Лебяжьем появилась стильная ледовая арена, но работает она не для всех. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обкатал президент. В Лебяжьем появилась стильная ледовая арена, но работает она не для всех

14.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На проспекте Победителей открыли новую ледовую площадку, но не для всех. В декабре здесь уже играл Александр Лукашенко, также тут тренируются команды президентского спортивного клуба и ученики хоккейной школы. Для остальных посетителей вход пока закрыт.


Фото: Riga Work

Ледовая арена и необычный фасад

Физкультурно-спортивный комплекс входит в состав жилого комплекса. Здание привлекает взгляд как минимум своим необычным фасадом.

Объекты достраивает компания «Тапас» у заказника «Лебяжий». ООО «Тапас» — один из крупнейших застройщиков Минска, возглавляет компанию ведущий хоккеист хоккейной команды президента Павел Белый. В этом году он стал лучшим бомбардиром Рождественского турнира.

В отчете о строительстве «Тапас» рассказывает, что в эксплуатацию сдан первый пусковой комплекс ФСК, еще в ноябре 2018 года. В первый пусковой комплекс входит часть объекта с ареной и раздевалками.





Как нам рассказывали в компании ранее, физкультурно-спортивный комплекс полноценно начнет работу после того, как будет сдан второй пусковой комплекс, ведь в этой части объекта еще идут работы. Планировали его сдать в 2019 году.

Ранее застройщик анонсировал две ледовые арены, несколько бассейнов с классическими дорожками и водными аттракционами, сауны, ледяную комнату для физиопроцедур, фитнес-залы.

Что внутри и кто катается?

Чтобы узнать подробности, мы обратились в «Тапас». Но там выдвинули свои условия к содержанию будущей публикации, поэтому нам пришлось собирать данные из открытых источников.

Судя по фото, «канадская» ледовая арена готова, но она скорее тренировочная: места для зрителей установлены в пару рядов лишь с одной стороны льда. О готовности второй арены пока ничего не известно.


Фото: Riga Work

Фото: Riga Work

Лед, по словам хоккеистов, которые уже были внутри, — отличный. Но каких-то особенностей первые посетители не заметили.

Кроме арены уже готова сауна. По словам некоторых хоккеистов, рядом с ней находятся «элитные» раздевалки.

Подрядчики, которые занимались оформлением, выкладывают фото некоторых раздевалок в Сеть. Но хоккеисты говорят, что в раздевалках с гербом они точно не были. Для кого эти раздевалки — вопрос.

Президент тут побывал уже в декабре 2018 года на 12-х республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба.

22 декабря в «Олимпик Парке» команда президента Беларуси играла в хоккей с командой Брестской области. Это было первое публичное сообщение о соревнованиях на арене.


Фото: president.gov.by

По словам хоккеистов, на льду в Лебяжьем тренируются любительские команды по хоккею президентского спортклуба. Также тут проходили тренировки детской хоккейной школы «Торнадо».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Торнадо хк Минск (@hc.tornado.minsk) 12 Янв 2019 в 6:48 PST

О дальнейших планах застройщика на эту арену пока ничего неизвестно. Для кого она будет работать дальше и сколько будут стоить билеты — тоже.

Напомним, участок под строительство «Олимпик Парка» у заказника «Лебяжий» президент выделил в 2014 году. Застройщик — группа компаний «Тапас» — не без скандалов расселил частные дома, история с женщиной на кране прогремела на всю страну. Из-за близости заказника проект имел ограничения, например по этажности домов, а участок, граничащий с заказником, отводился экологами и градостроителями под зону отдыха без капитальных строений. Изначальный проект «Тапаса» это учитывал, но после был откорректирован.

В итоге этажность одного из жилых домов превысили, теннисные корты заменили коттеджами, а прямо на берегу заповедного пруда Лебяжий расчистили площадку под ресторан. В начале ноября 2018 года строительство жилого комплекса и ресторана продолжилось в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», а уже в декабре президент изменил новым указом границы ландшафтных зон в этой живописной местности. Теперь строительство ресторана в прибрежной зоне абсолютно легально.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 136
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Физкультурно-спортивный комплекс входит в состав жилого комплекса. Комплекс достраивает компания «Тапас» у заказника «Лебяжий»
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковыск: 1005 или 1252?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.02.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Единство
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика