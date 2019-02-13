Обкатал президент. В Лебяжьем появилась стильная ледовая арена, но работает она не для всех

На проспекте Победителей открыли новую ледовую площадку, но не для всех. В декабре здесь уже играл Александр Лукашенко, также тут тренируются команды президентского спортивного клуба и ученики хоккейной школы. Для остальных посетителей вход пока закрыт.

Ледовая арена и необычный фасад

Физкультурно-спортивный комплекс входит в состав жилого комплекса. Здание привлекает взгляд как минимум своим необычным фасадом.

Объекты достраивает компания «Тапас» у заказника «Лебяжий». ООО «Тапас» — один из крупнейших застройщиков Минска, возглавляет компанию ведущий хоккеист хоккейной команды президента Павел Белый. В этом году он стал лучшим бомбардиром Рождественского турнира.

В отчете о строительстве «Тапас» рассказывает, что в эксплуатацию сдан первый пусковой комплекс ФСК, еще в ноябре 2018 года. В первый пусковой комплекс входит часть объекта с ареной и раздевалками.











Как нам рассказывали в компании ранее, физкультурно-спортивный комплекс полноценно начнет работу после того, как будет сдан второй пусковой комплекс, ведь в этой части объекта еще идут работы. Планировали его сдать в 2019 году.

Ранее застройщик анонсировал две ледовые арены, несколько бассейнов с классическими дорожками и водными аттракционами, сауны, ледяную комнату для физиопроцедур, фитнес-залы.

Что внутри и кто катается?

Чтобы узнать подробности, мы обратились в «Тапас». Но там выдвинули свои условия к содержанию будущей публикации, поэтому нам пришлось собирать данные из открытых источников.

Судя по фото, «канадская» ледовая арена готова, но она скорее тренировочная: места для зрителей установлены в пару рядов лишь с одной стороны льда. О готовности второй арены пока ничего не известно.



Фото: Riga Work



Фото: Riga Work

Лед, по словам хоккеистов, которые уже были внутри, — отличный. Но каких-то особенностей первые посетители не заметили.

Кроме арены уже готова сауна. По словам некоторых хоккеистов, рядом с ней находятся «элитные» раздевалки.

Подрядчики, которые занимались оформлением, выкладывают фото некоторых раздевалок в Сеть. Но хоккеисты говорят, что в раздевалках с гербом они точно не были. Для кого эти раздевалки — вопрос.

Президент тут побывал уже в декабре 2018 года на 12-х республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба.

22 декабря в «Олимпик Парке» команда президента Беларуси играла в хоккей с командой Брестской области. Это было первое публичное сообщение о соревнованиях на арене.

По словам хоккеистов, на льду в Лебяжьем тренируются любительские команды по хоккею президентского спортклуба. Также тут проходили тренировки детской хоккейной школы «Торнадо».

О дальнейших планах застройщика на эту арену пока ничего неизвестно. Для кого она будет работать дальше и сколько будут стоить билеты — тоже.

Напомним, участок под строительство «Олимпик Парка» у заказника «Лебяжий» президент выделил в 2014 году. Застройщик — группа компаний «Тапас» — не без скандалов расселил частные дома, история с женщиной на кране прогремела на всю страну. Из-за близости заказника проект имел ограничения, например по этажности домов, а участок, граничащий с заказником, отводился экологами и градостроителями под зону отдыха без капитальных строений. Изначальный проект «Тапаса» это учитывал, но после был откорректирован.

В итоге этажность одного из жилых домов превысили, теннисные корты заменили коттеджами, а прямо на берегу заповедного пруда Лебяжий расчистили площадку под ресторан. В начале ноября 2018 года строительство жилого комплекса и ресторана продолжилось в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», а уже в декабре президент изменил новым указом границы ландшафтных зон в этой живописной местности. Теперь строительство ресторана в прибрежной зоне абсолютно легально.