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Студенты и олимпийцы вышли на «Всебелорусскую студенческую лыжню»

17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Солнце, воздух и лыжня. В Минске прошел студенческий праздник биатлона, сообщает телеканал «МИР 24». Более 500 студентов, преподавателей и руководителей вузов соревновались, кто быстрее бежит и точнее стреляет.

В программе соревнований несколько этапов: женская и мужская биатлонные эстафеты и массовый старт в лыжных гонках. Дистанция – чуть больше километра. В празднике спорта участвовали представители более 50 университетов. Пробежать «Всебелорусскую студенческую лыжню» решили и настоящие олимпийские чемпионы.

«Встать с дивана, приобщиться к хорошему виду спорта, выйти на свежий воздух, потренироваться, это просто активный образ жизни», – говорит олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович.

«Я начал тренироваться, когда поступил в университет. Сейчас учусь на третьем курсе, получается, тренируюсь уже два с половиной года. Решил принять участие в гонке, потому что лыжи - это интересно и полезно для здоровья», – отметил студент Белорусско-российского университета Дмитрий Богомолов.

Победу в турнире одержала команда Белорусского государственного университета физической культуры.




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Теги: Минск
 
 
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Дистанция – чуть больше километра. В празднике спорта участвовали представители более 50 университетов
 
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