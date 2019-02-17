Студенты и олимпийцы вышли на «Всебелорусскую студенческую лыжню»

Солнце, воздух и лыжня. В Минске прошел студенческий праздник биатлона, сообщает телеканал «МИР 24». Более 500 студентов, преподавателей и руководителей вузов соревновались, кто быстрее бежит и точнее стреляет.

В программе соревнований несколько этапов: женская и мужская биатлонные эстафеты и массовый старт в лыжных гонках . Дистанция – чуть больше километра. В празднике спорта участвовали представители более 50 университетов. Пробежать «Всебелорусскую студенческую лыжню» решили и настоящие олимпийские чемпионы.

«Встать с дивана, приобщиться к хорошему виду спорта, выйти на свежий воздух, потренироваться, это просто активный образ жизни», – говорит олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович.

«Я начал тренироваться, когда поступил в университет. Сейчас учусь на третьем курсе, получается, тренируюсь уже два с половиной года. Решил принять участие в гонке, потому что лыжи - это интересно и полезно для здоровья», – отметил студент Белорусско-российского университета Дмитрий Богомолов.

Победу в турнире одержала команда Белорусского государственного университета физической культуры.