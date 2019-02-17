В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском показали эпизод вывода советских войск из Афганистана. Посмотреть на реконструкцию пришли сотни зрителей, среди них и участники военных действий. Кроме поздравлений, они получили и подарки. Подробности у корреспондента телеканала «МИР 24» Инны Согалович.

Реконструкция коснулась событий января 1989 года на блокпосту в провинции Саманган. Моджахеды продолжали атаковать – минировали дороги, нападали на блокпосты. Чтобы показать зрителям, как это было, реконструкторы изучали специальную литературу и общались с участниками военных действий.

«Проникся достаточно глубоко. Поражался проведением операций, подготовкой. Как солдаты и офицеры подготавливались, как все это происходило. На самом деле масштабные были бои. Если изучать историю, то все достаточно интересно», – рассказал Денис Борщевский.

С погодой в этот день повезло – в Беларуси уже наступила настоящая весна, поэтому усилия реконструкторов не пропали даром.

«Каждая реконструкция- это возможность и желание показать людям подвиг тех, кто выполнял интернациональный долг. Правдоподобно или нет – не важно. Важно показать судьбы людей, показать их героизм, верность воинскому долгу», – отметил помощник главы Минобороны Беларуси по идеологической работе Леонид Касинский.

Для ветеранов подготовили не только поздравления, но и подарки -новые машины. Их получили семь белорусских афганцев. Для этих людей автомобиль – не роскошь, а необходимость. Все они, выполняя воинский долг, получили инвалидность. Подарки сделал благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам.

«Собираем, как я говорю, с мира по нитке, десантнику парашют. Но парашют нам уже не нужен. Вышли из этого возраста. А вот помочь друзьям, которые оказались в беде, – это наша задача. И мы, сколько жить будем, столько будем ее выполнять», – подчеркнул руководитель благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» Александр Метла.

Среди обладателей нового автомобиля – Николай Кожемяченко. Его старой машине больше тридцати лет, так что ремонт стал дороже стоимости машины. В 1984 году он был врачом полкового медицинского пункта. Из Афганистана вернулся без руки.

«Начиналась большая армейская операция, куда уходил весь наш полк, я туда пошел со вторым батальоном. И воевал. На одной из гор, когда взорвался солдат, я пошел оказывать ему помощь и взорвался на второй мине», – рассказал он.

Николай уже запланировал, что летом на новой машине отвезет сыновей сначала в санаторий, а потом на малую родину в Беловежскую пущу.