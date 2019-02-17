|
«Это мина замедленного действия». Почему секс - это очень плохой подарок, объясняет психолог
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.
В этот раз читательница задалась вопросом: прокатит ли в качестве подарка для парня на День святого Валентина — головокружительный секс? А вот и нет. Почему — объясняет психолог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Зыгмантович рассказывает, почему нарядиться в сексуальное бельишко и подарить ему себя как приз - не лучшая идея.
|
Архив (Разное)