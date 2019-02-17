«Это мина замедленного действия». Почему секс - это очень плохой подарок, объясняет психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В этот раз читательница задалась вопросом: прокатит ли в качестве подарка для парня на День святого Валентина — головокружительный секс? А вот и нет. Почему — объясняет психолог.