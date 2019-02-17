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«Это мина замедленного действия». Почему секс - это очень плохой подарок, объясняет психолог

17.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В этот раз читательница задалась вопросом: прокатит ли в качестве подарка для парня на День святого Валентина — головокружительный секс? А вот и нет. Почему — объясняет психолог.

 
 
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Павел Зыгмантович рассказывает, почему нарядиться в сексуальное бельишко и подарить ему себя как приз - не лучшая идея.
 
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