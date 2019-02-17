В суде Каменецкого района началось рассмотрение уголовного дела о «ставском стрелке»

История, случившаяся осенью прошлого года, вызвала громкий резонанс на Каменетчине. Вечером 8 ноября 42-летний житель агрогородка взял ружье и отправился «на разборки» по соседям. Потом несколько суток скрывался в лесу. Так что заставило человека взять в руки оружие и почему односельчане, проходившие по делу как потерпевшие, на суде встали за него горой?

«Стрелял из огнетушителя»

По материалам предварительного расследования дело было так. Около 23 часов в дом, где мирно выпивали три дамы-подруги, а хозяин дома, перед этим также принявший на грудь, спал, постучал нынешний фигурант дела. Назовем его Степаном (все имена изменены – ред.). Спросил, здесь ли его сожительница и, получив отрицательный ответ, ушел, чтобы вернуться уже с ружьем. Направил ствол на перепуганных дам, кричал «всех поубиваю», пока не проснулся хозяин, не успокоил и не вывел его в коридор. Тогда Степан в сердцах выстрелил из ружья в стену и отправился в другой дом. Там поднял на ноги мирно спящего человека, приставил ему ствол ко лбу и предложил поговорить по-мужски. А когда тот начал приподниматься с дивана, основательно «приложился» прикладом к его голове. Здоровенная ссадина осталась и фигурирует в деле как улика.

На судебном заседании и обвиняемый, и пострадавшие попытались придать делу несколько иную окраску. Все пять человек, проходивших по делу как пострадавшие, подали в суд письменные ходатайства (все как под копирку написанные) с просьбой прекратить в отношении Степана уголовное дело и отказались от каких-либо моральных или материальных претензий в его адрес. Все они вдруг начали сомневаться, был ли он в тот вечер пьян. Сам обвиняемый этот факт категорически отрицает. «Как можно верить их показаниям (кивок в сторону потерпевших – ред.), если они сами тогда были пьяными?» – вопрошал в суде Степан. И это тоже суровая правда. Все фигуранты дела, как на подбор, – большие поклонники алкоголя, и вокруг него вертится их самая интересная жизнь. К примеру, хозяйка квартиры, где прогремел тот самый выстрел, позвонив в милицию по телефону, заявила, что кто-то выстрелил… из огнетушителя. «Так я же выпимши была, не помню, что плела», – без тени смущения объяснила она суду свое странное заявление.

«Стрелял, чтобы вернуть супругу домой»

Как водится, корнем всех бед, случившихся тогда со Степаном, оказалась женщина. С Татьяной, дояркой одного из местных хозяйств, они сожительствуют много лет и считают друг друга мужем и женой, хотя официально отношения не оформляли. Порой скандалили, потом мирились – все как у людей. Правда, Татьяна очень не прочь была пропустить где-то стаканчик-другой, а Степану – так он рассказывал на суде – это не нравилось, потому что «кому это вообще понравиться может? Я знаю, до чего водка может человека довести». Утром 8 ноября они тоже поссорились, потом Степан лег отдохнуть, а когда проснулся, то увидел, что Татьяны дома нет. Ну и отправился ее искать, чтобы вернуть домой. Где искать, знал. Под окном постоял, послушал и узнал голос подруги жизни. А когда хозяйка дома заявила, что ее тут нет, рассердился и сходил домой за ружьем. «Не собирался я ни в кого стрелять, – убеждал он суд. – Припугнуть только Татьяну Ивановну хотел, чтобы домой вернулась». Ну, а когда Татьяна Ивановна (именно так – по имени-отчеству) возвращаться отказалась, отправился в дом по соседству, чтобы «по-мужски» поговорить с Василием. Который (здесь связь проследить трудно, но кто вообще в этом деле логику увидеть может?) когда-то потряс за грудки его двоюродного брата.

А что касается его роковой любви, то уже в суде выяснилось – к веселому удивлению приехавшей многочисленной «группы поддержки» – уже находясь в СИЗО, Степан сделал Татьяне официальное предложение, и она ответила согласием. Расписаться планировали накануне судебного заседания. Да только судья согласия на это не дала. Так что с бракосочетанием придется подождать как минимум до вынесения приговора.

Откуда ружьишко?

Откуда вообще у Степана, к слову, ранее трижды судимого, взялось оружие? О, это тоже целая детективная история. С его слов, он нашел мешок «с сюрпризом» во дворе своего дома, под старыми досками. В мешке помимо двуствольного ружья были две банки с порохом, патроны и ржавая ракетница. Дом этот когда-то принадлежал его бабушке, много раз менял жильцов, вот кто-то из них и сделал тайник. Может, и его родной брат, ныне покойный. Когда-то его подозревали в краже ружья у кого-то в деревне, но найти его не смогли. Может, это оно и есть?

Почему не сдал оружие сразу в милицию, как того требует закон? Оказывается, ждал, когда будет объявлена операция «Арсенал». Мол, тогда и сдал бы, честное слово. Пока же пересмотрел находку, проверил, подходят ли патроны, а потом положил оружие в диван. Любопытная деталь: никто из друзей и соседей не знал, что у Степана есть оружие. Не знала и любимая женщина Татьяна. Пока вечером 8 ноября Степан не достал его из дивана и не отправился загонять домой загулявшую супругу.

В бегах

Тем же вечером Степан ударился в бега. До того, как уйти на вольные хлеба, он несколько лет проработал в лесничестве, лес знал и ходил, его словами, «по своему обходу». Почему не сдался сразу? Говорит, боялся, что пристрелят на месте: мол, с вооруженным человеком ОМОН церемониться не будет. От ружья, в прочем, вскоре избавился: разобрал его на части и утопил в водоеме в разных местах. «Чтобы, если кто нашел, не воспользовался», – объяснил он суду. Прятался, впрочем, недолго: и холодно в лесу, и голодно. В итоге Степан нашел возможность передать в РОВД письмо, в котором сообщил, где выйдет из лесу и что будет без оружия. Слово сдержал. И вот теперь за все, что натворил, будет держать ответ.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.