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Трамп призвал европейских союзников забрать и предать суду 800 боевиков ИГ, захваченных военными США в Сирии

17.02.2019 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал союзников в Европе вернуть на родину и осудить более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ), прибывших туда из Европы.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду", - написал Д.Трамп в Twitter.

Если союзники не займутся решением вопроса с боевиками, то США будут вынуждены отпустить их, отметил американский президент. "Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, что нам придется отпустить их. США не хотят смотреть, как эти боевики ИГ распространяются по Европе, куда, как ожидается, они направятся", - сказал Д.Трамп.

Президент подчеркнул, что США "делают так много, и столько тратят" в рамках борьбы с террористами, и напомнил, что американские войска будут выведены из Сирии после полной победы над ИГ.

"Настало время другим вступиться и сделать ту работу, которую они способны сделать", - заявил Д.Трамп.

На территории Сирии находятся иностранные граждане, воюющие на стороне ИГ, многие из них - европейцы.

Агентство Bloomberg отмечает, что, по подсчетам американских властей, в настоящее время курдские бойцы в Сирии содержат в заключении порядка 800 боевиков ИГ из четырех десятков стран. Число членов семей этих боевиков может достигать порядка 4 тыс. человек, считает агентство.

Французские СМИ ранее сообщали, что порядка 150 граждан Франции, задержанных в Сирии, вероятно, в скором времени вернутся на родину на двух американских самолетах.

Такое решение в Париже приняли на фоне намерения США вывести войска из Сирии, что может ослабить контроль над задержанными боевиками и привести к их бегству из заключения.

"Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - заявляла в интервью французскому радио глава Минюста Франции Николь Белубе.

В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал союзников в Европе вернуть на родину и осудить более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической...
 
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