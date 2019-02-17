Жюри 69-го Берлинале раздало награды

Жюри 69-го Берлинале наградило победителей киносмотра, особое внимание уделив картинам, рассказывающим про проблемы отцов и детей, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения победителей прошла в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Открывая церемонию, глава жюри Жюльет Бинош напомнила, что изначально для участия в основном конкурсе Берлинале было заявлено 17 картин. Впоследствии китайская лента Чжана Имоу "Одна секунда" была снята с конкурса.

"Мы сожалеем, что фильм не смог принять участие в конкурсе. Мы все нуждаемся в художниках, которые живописуют эмоции. Одна секунда фильма может повлечь трансформацию умов и жизней. Надеемся в скором времени увидеть фильм на больших экранах по всему миру", - сказала Ж.Бинош.

Ранее "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе киносмотра, что картина была снята по техническим причинам. Однако ряд кинокритиков усмотрел в таком решении цензуру китайских властей, которую картина не прошла.

ТРИУМФАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Главной награды, "Золотого медведя", удостоилась французская картина "Синонимы" израильского режиссёра Надав Лапида. Получая статуэтку, он выразил уверенность, что этот фильм является большой победой кинематографа.

"Синонимы" совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывают о демобилизовавшемся израильтянине по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир, забыть о своих корнях и стать настоящим французом, но из-за нестабильной обстановки в Европе все надежды героя идут прахом.

Накануне церемонии награждения картина также получила приз ФИПРЕССИ (Международной Ассоциации кинопрессы).

Гран-при жюри присудили картине "По воле Божьей" Франсуа Озона, известного своими провокационными работами.

Картина иллюстрирует реальную историю о служителе церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинён в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм в хронологическом порядке восстанавливает историю событий - с того момента, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем. В картине также показано как недопонимание между родителями и детьми может привести к непредвиденным последствиям.

Ф.Озон поблагодарил героев картины, которые нашли в себе мужество рассказать о своей трагической истории и посвятил ленту жертвам насилия.

"Серебряный медведь" - приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе получила картина "Бунтарка" Норы Финшелдт. Она рассказывает о девочке, которая страдает от приступов агрессии, а взрослые тщетно пытаются ей помочь.

За лучшую режиссуру "Серебряным медведем" была награждена Ангела Шанелек. Ее экзистенциальная драма "Я была дома, но..." рассказывает про таинственное исчезновение 13-летного мальчика, мать-одиночку, и то, как она пытается наладить взаимоотношения со своими детьми.

Лучшими актерами стали артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Жюри отметило "Серебряны медведем" Ван Цзиньчун и Юн Мэй. Лента повествует про супружескую пару, переживающую потерю сына, а также китайскую политику, по которой одна семья может иметь только одного ребёнка.

"Серебряным медведем" за лучший сценарий были награждены авторы картины "Пираньи Неаполя" про мафию и то, как неаполитанские подростки прокладывают себе путь из низов, чтобы стать королями преступного мира в городе. Один из авторов сценария, Роберто Савьяно, известен тем, что живёт под охраной Министерства внутренних дел Италии, поскольку мафия вынесла ему смертный приговор.

Р.Савьяно посвятил награду людям, которые "спасают жизни, работая на опасных улицах".

Оператор Расмус Видебэк, который трудился над картиной "Пора уводить коней", получил "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф. Лента производства Норвегии, Швеции и Дании рассказывает о скандинавской семье, которая работает на заготовке леса.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа "Орэй", которая рассказывает о столкновении религии с личными убеждениями отдельного взятого человека.

Среди документальных работ была отмечена картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри.

РОССИЙСКОЕ КИНО

Россию на фестивале представили две картины. В престижной программе "Панорама" был показан режиссерский дебют ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина "Кислота" - картину про беззаботных молодых людей на ее европейской премьере публика приняла с овациями.

Вторая российская картина была заявлена в экспериментальном разделе Берлинале - "Форум". Фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, рассказывает о деревенском парне, ушедшим добровольцем на фронт Первой Мировой войны в 1916 году, потерявшем зрение в бою, но продолжившем сражаться.

Кроме того, в рамках Европейского кинорынка (EFM) международным закупщикам на стенде "Роскино" свои проекты представили более 25 российских компаний.

В частности, создатели франшизы "Снежная королева" подписали контракты с дистрибьюторами из 45 стран по её показу, а права на военный боевик "Спасти Ленинград" (режиссёра Алексея Козлова) и исторический фильм "Тобол" (Игорь Зайцев) за первые дни европейского кинорынка купили в Германии, Великобритании, США и Корее.

О ФЕСТИВАЛЕ

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Отечественное кино впервые было представлено на Берлинском фестивале в 1975 году - тогда Сергей Соловьев получил "Серебряного медведя" за режиссуру (фильм "Сто дней после детства"). "Золотой медведь" несколько раз уезжал в Москву. Первый - в 1977 году это был фильм Ларисы Шепитько "Восхождение", в 1987 году - картина Глеба Панфилова "Тема".

Кроме того, в 2010 году фильм Алексея Попогребского "Как я провел этим летом" получил двух "Серебряных медведей" - за лучшие мужские роли были отмечены Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин, за операторскую работу - Павел Костомаров. Картина 2015 года "Под электрическими облаками" Алексея Германа-младшего получила "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства. В прошлом году картина этого же режиссёра "Довлатов" также получила награду - художник по костюмам Елена Окопная удостоилась "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.