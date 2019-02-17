В Минске продают культовый клуб «Граффити»

Минский клуб «Граффити», служивший убежищем для всех любителей неформатной музыки, в скором времени перейдет к новым владельцам. Появившийся еще в 1990-х, на данный момент клуб выставлен на продажу, сообщает ОНТ.



Клуб находится по адресу переулок Калинина, 16. За 20 лет существования в нем прошло огромное число живых концертов – в год около 300. Музыкальный охват клуба также широк: там слушали все, от рока до регги. Так, в «Граффити» выступал ныне покойный Александр Кулинкович, дебютировал Михей Носорогов, а однажды, как рассказывает администрация, шутки ради пригласили Солодуху – и он пришел.



Тем не менее, Алексей Ожогин, арт-директор клуба «Граффити», уверяет, что история «Граффити» на этом не кончится. Закрытие клуба связано прежде всего с тем, что нынешнее помещение чисто физически невозможно расширить. А мысли о том, чтобы сделать пространство больше, к организаторам приходили давно. «Граффити» – это, скажем так, не только помещение, это люди, которые работают. Концепция останется такой же, только будет всего больше. Хотим больше. Постоянно ищем, но пока нашим пожеланиям многие помещения не подходят», – говорит арт-директор.



Более того, Ожогин отмечает, что посоветует будущим владельцам клуба сохранить уже ставшие культом традиции «Граффити». Но, с его слов, свою «железную волю» диктовать он не может. Поэтому что станет с этим местом – пока остается загадкой.