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В Минске продают культовый клуб «Граффити»
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Минский клуб «Граффити», служивший убежищем для всех любителей неформатной музыки, в скором времени перейдет к новым владельцам. Появившийся еще в 1990-х, на данный момент клуб выставлен на продажу,
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Минский клуб «Граффити», служивший убежищем для всех любителей неформатной музыки, в скором времени перейдет к новым владельцам. Появившийся еще в 1990-х, на данный...
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