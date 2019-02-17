РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

РФ не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова и не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине, сообщил К.Волкер.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал К.Волкер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции.

Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, спецпредставитель Госдепа отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса - ИФ), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то о чем говорят минскиесоглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".

При этом он признал, что Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил К.Волкер.