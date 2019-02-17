Минобороны предупредило о движении военной техники в четырех областях Беларуси

Министерство обороны Беларуси предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники по автодорогам республиканского значения в четырех областях страны, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проводимых мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил 17-19 февраля осуществляется перемещение военной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областях", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве также попросили жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными при перемещении военной техники.