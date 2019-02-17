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Минобороны предупредило о движении военной техники в четырех областях Беларуси

17.02.2019 13:06 — Разное | Интерфакс  
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Министерство обороны Беларуси  предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники  по автодорогам республиканского значения в четырех областях страны, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проводимых мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил 17-19 февраля  осуществляется перемещение военной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Могилевской и Минской областях",  - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве также попросили  жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными при перемещении военной техники.

 
 
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Министерство обороны Беларуси  предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники  по автодорогам республиканского значения в четырех...
 
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