У российского бизнеса не будут изымать сверхдоходы - Медведев

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе интервью программе "Итоги недели" телеканала "НТВ", глава правительства отреагировал на фразу ведущей о том, что "бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте".

"Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", - сказал премьер.

В ответ на слова ведущей о том, что эта возможность обсуждалась, Д.Медведев сказал: "Это - неверная трактовка".

Как стало известно в начале августа 2018 года, помощник президента РФ Андрей Белоусов направил президенту письмо, в котором сформулировал меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.

К 24 августа, когда состоялась встреча чиновников и РСПП, идея А.Белоусова претерпела сильные изменения: обсуждалось уже вовлечение бизнеса в приоритетные для государства инвестпроекты, а не налоговые изъятия. Тогда власти и бизнес договорились создать рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов во главе с руководителем РСПП Александром Шохиным и первым вице-премьером Антоном Силуановым.