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У жителя Мира обворовали незапертый автомобиль

17.02.2019 — Разное | Полымя  
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По словам вриод начальника Кореличского РОВД Дмитрия Скворчинского, один из самых надежных способов сохранить свое личное имущество – не оставлять его без присмотра. Однако многие граждане игнорируют этот совет, в результате чего их вещи становятся желанной наживой для воров. Так, жертвой неизвестного злоумышленника стал 31-летний житель г.п. Мир, который в незапертой автомашине оставил пару обуви и шапку общей стоимостью 175 рублей. По факту кражи, которая произошла в период с 28 января по 1 февраля текущего года, возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 УК РБ («Кража»).

Не остаются без пристального внимания злоумышленников и дачные дома, в которые хозяева наведываются время от времени, что, к слову, всегда на руку ворам. Оставленные же в домах дорогостоящие вещи становятся настоящим подарком судьбы. К примеру, бензопила, шуруповерт и другое имущество 39-летнего жителя г.п. Кореличи, которые находились в оставленном по наследству доме в д. Волца Малюшичского сельсовета, стали хорошей наживой для неизвестного  преступника. Разбив оконное стекло и проникнув внутрь помещения, вор совершил кражу, по которой 10 февраля было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.2 УК РБ. В связи с подобными фактами сотрудники РОВД призывают граждан быть предельно внимательными к сохранности своего имущества и по мере возможности, уезжая на длительный период,  забирать с собой ценные вещи.

Сразу два уголовных дела, возбужденных по ст. 349 ч. 2 УК РБ («Несанкционированный доступ к компьютерной информации») и ст. 209 ч. 1 УК РБ («Мошенничество»), можно отнести к киберпреступлениям. В первом случае неизвестный хакер 4 февраля осуществил несанкционированный доступ к личной странице ВКонтакте 41-летней жительницы района. Второй случай плавно вытекает из первого. В этот же день поздно вечером со взломанной страницы злоумышленник разослал сообщения друзьям женщины с просьбой дать деньги в долг. Однако никто из потенциальных жертв хакера не откликнулся на его письма и преступник не смог завладеть чужими деньгами.

За прошедшую неделю к административной ответственности привлечено 103 правонарушителя, из них по линии ГАИ – 89.

По материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК

 
 
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По словам вриод начальника Кореличского РОВД Дмитрия Скворчинского, один из самых надежных способов сохранить свое личное имущество – не оставлять
 
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