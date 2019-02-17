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ДТП в Ружанах: бревна из прицепа упали на двух женщин и ребенка

17.02.2019 15:11 — Разное | БелТА  
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабушка и внук погибли в результате ДТП в Пружанском районе, сообщил в своем twitter аккаунте официальный представитель МВД Александр Марченко, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 12.20 в Ружанах произошло ДТП: опрокинулся прицеп МАЗа с бревнами на двух женщин и ребенка в коляске. Погибли 44-летняя женщина и ее 6-месячный внук. 25-летняя мать ребенка в реанимации", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства выясняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабушка и внук погибли в результате ДТП в Пружанском районе, сообщил в своем twitter аккаунте официальный представитель МВД Александр...
 
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