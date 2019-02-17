Лидер молодежки Кыргызстана будет играть за гродненский «Неман»

Нападающий молодежной сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов перешел в белорусский клуб «Неман», сообщается на сайте Федерации футбола Кыргызской Республики.

Восемнадцатилетний игрок подписал соглашение с клубом из Гродно на три года.

«Я провел несколько контрольных поединков, в которых забил два гола. Клуб мне очень понравился, здесь хорошая атмосфера. Также понравился город Гродно. С нетерпением жду начала чемпионата, который стартует в конце марта, чтобы проявить себя с лучшей стороны и помочь команде добиться поставленных на предстоящий сезон целей», – рассказал футболист.

Алыкулов выступал за клуб «Алга» из Бишкека.