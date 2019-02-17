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Лидер молодежки Кыргызстана будет играть за гродненский «Неман»

17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Нападающий молодежной сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов перешел в белорусский клуб «Неман», сообщается на сайте Федерации футбола Кыргызской Республики.

Восемнадцатилетний игрок подписал соглашение с клубом из Гродно на три года.

«Я провел несколько контрольных поединков, в которых забил два гола. Клуб мне очень понравился, здесь хорошая атмосфера. Также понравился город Гродно. С нетерпением жду начала чемпионата, который стартует в конце марта, чтобы проявить себя с лучшей стороны и помочь команде добиться поставленных на предстоящий сезон целей», – рассказал футболист.

Алыкулов выступал за клуб «Алга» из Бишкека.

Ранее сообщалось, что футболисты из Беларуси перестанут считаться легионерами в России. Такое решение принято на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Изменения вступят в силу с сезона 2019/20. Белорусские спортсмены будут пользоваться теми же правами, что и российские. На них больше не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования.



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Теги: Гродно
 
 
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Восемнадцатилетний игрок подписал соглашение с белорусским клубом на три года.
 
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