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Лидер молодежки Кыргызстана будет играть за гродненский «Неман»
17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Нападающий молодежной сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов перешел в белорусский клуб «Неман», сообщается
Восемнадцатилетний игрок подписал соглашение с клубом из Гродно на три года.
«Я провел несколько контрольных поединков, в которых забил два гола. Клуб мне очень понравился, здесь хорошая атмосфера. Также понравился город Гродно. С нетерпением жду начала чемпионата, который стартует в конце марта, чтобы проявить себя с лучшей стороны и помочь команде добиться поставленных на предстоящий сезон целей», – рассказал футболист.
Алыкулов выступал за клуб «Алга» из Бишкека.
Ранее сообщалось, что футболисты из Беларуси
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Восемнадцатилетний игрок подписал соглашение с белорусским клубом на три года.
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