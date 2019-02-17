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Мотоцикл будущего: знаменитый «Минск» стал электрическим

17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси готовят к выпуску новую модель отечественного мотоцикла. Культовый «Минск» стал легким и бесшумным. Что еще в нем изменилось, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев. 

Это пока новинка ездит по цехам предприятия и с виду напоминает советского предка. В действительности от старенького «Минска-125» здесь только рама и руль, говорят разработчики. Все остальное, в том числе электробатарея вместо двигателя – плоды XXI века.

«Мощность мотора от 8 до 20 кВт, мы можем варьировать в этом диапазоне. Расчетная скорость даже 150 км в час, но пока мы ставим ограничение на 120 км в час», – указал начальник конструкторского отдела предприятия-изготовителя Владимир Булатовский.

Первый белорусский электробайк быстро разгоняется, легко маневрирует, надежно тормозит. Да и весит меньше обычного. Технику мы испытали лично.

Тут тебе ни переключателя скоростей, ни как такового шума двигателя. Из-за тихой работы не всегда даже водитель понимает, что техника набирает скорость. Электрический мотоцикл совершенно точно полюбят городские жители, а именно пешеходы. Ведь такой байк больше не будет их пугать на улицах агрессивными формами и оглушительным ревом.

Над мотоциклом на электроприводе белорусские инженеры работали больше года. Образец пусть и «сырой», но результатами создатели довольны.

«Заряжается мотоцикл от обычной зарядки, есть блок питания, как у ноутбука, зарядка длится примерно четыре часа. Но это опытный образец», – говорит начальник научно-исследовательского отдела предприятия-изготовителя Степан Янкевич.

Известные белорусские байкеры Иван Вабищевич и Николай Лебедев отечественной мотоновинкой заинтересовались, но променять на нее свои байки пока не готовы. Говорят, мощность не та, да и запас хода небольшой.

«Мотоциклисты, рано или поздно, хотя бы иногда хотят совершить большой трип и путешествие. И тут возникают вопросы. Ты проехал 200 километров по трассе и понимаешь, что сейчас заправишься. На электромотоцикле это пока невозможно», – посетовал Вабищевич.

«Человек не только смотрит на технические показатели. Важно, чтобы он был красивым. Если наши ребята сделают электромотоцикл и поставят обычную стрелочную панель, привлекательности будет мало», – уверен Лебедев.

Впрочем, сами производители отмечают: работа над техникой не завершена. Новинку протестируют и доведут до ума: оснастят более мощной батареей, усовершенствуют дизайн. Классическую раму советского «Минска» поменяют на легкую и современную. После этого технику и начнут выпускать серийно. Не исключено, что уже в будущем году.



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Теги: Минск
 
 
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Первый белорусский электробайк быстро разгоняется, легко маневрирует, надежно тормозит, да и весит меньше обычного.
 
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