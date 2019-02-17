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Мотоцикл будущего: знаменитый «Минск» стал электрическим
17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовят к выпуску новую модель отечественного мотоцикла. Культовый «Минск» стал легким и бесшумным. Что еще в нем изменилось, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Это пока новинка ездит по цехам предприятия и с виду напоминает советского предка. В действительности от старенького «Минска-125» здесь только рама и руль, говорят разработчики. Все остальное, в том числе электробатарея вместо двигателя – плоды XXI века.
«Мощность мотора от 8 до 20 кВт, мы можем варьировать в этом диапазоне. Расчетная скорость даже 150 км в час, но пока мы ставим ограничение на 120 км в час», – указал начальник конструкторского отдела предприятия-изготовителя Владимир Булатовский.
Первый белорусский
Тут тебе ни переключателя скоростей, ни как такового шума двигателя. Из-за тихой работы не всегда даже водитель понимает, что техника набирает скорость. Электрический мотоцикл совершенно точно полюбят городские жители, а именно пешеходы. Ведь такой байк больше не будет их пугать на улицах агрессивными формами и оглушительным ревом.
Над мотоциклом на электроприводе белорусские инженеры работали больше года. Образец пусть и «сырой», но результатами создатели довольны.
Известные
Впрочем, сами производители отмечают: работа над техникой не завершена. Новинку протестируют и доведут до ума: оснастят более мощной батареей, усовершенствуют дизайн. Классическую раму советского «Минска» поменяют на легкую и современную. После этого технику и начнут выпускать серийно. Не исключено, что уже в будущем году.
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Первый белорусский электробайк быстро разгоняется, легко маневрирует, надежно тормозит, да и весит меньше обычного.
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