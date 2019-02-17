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С 21 февраля изменяются правила торговли (инфографика)

17.02.2019 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Некоторые нововведения:
на ценниках на пищевые продукты появится информация о цене за 1 кг или 1 л;
продавец будет обязан реализовать товары по цене, указанной на ценнике;
продавец будет обязан передавать покупателю товары в упакованном виде без взимания платы за упаковку;
бесплатная упаковка должна обеспечивать сохранение качества и потребительских свойств товара;
в обязанности продавца войдет бесплатная погрузка крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 кг на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта;
появится возможность не проверять, при согласии покупателя, комплектность и документацию строительных материалов, если для проверки необходимо вскрытие упаковки изготовителя;
запрещена продажа несовершеннолетним пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями;
букинистические магазины смогут выставлять рядом новые и подержанные книги;
в поездах разрешат разносную торговлю пищевыми продуктами при соблюдении установленных законодательством условий хранения и продажи;
Названные правила вступают в силу с 21 февраля 2019 года.
 
 
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Совет Министров скорректировал правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Некоторые нововведения: на ценниках на пищевые...
 
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