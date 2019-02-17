С 21 февраля изменяются правила торговли (инфографика)

Некоторые нововведения:

о цене за 1 кг или 1 л ; на ценниках на пищевые продукты появится информация

продавец будет обязан реализовать товары по цене, указанной на ценнике;

продавец будет обязан передавать покупателю товары в упакованном виде без взимания платы за упаковку;

бесплатная упаковка должна обеспечивать сохранение качества и потребительских свойств товара;

в обязанности продавца войдет бесплатная погрузка крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 кг на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта;

появится возможность не проверять, при согласии покупателя, комплектность и документацию строительных материалов, если для проверки необходимо вскрытие упаковки изготовителя;

запрещена продажа несовершеннолетним пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями;

букинистические магазины смогут выставлять рядом новые и подержанные книги;

в поездах разрешат разносную торговлю пищевыми продуктами при соблюдении установленных законодательством условий хранения и продажи;

Названные правила вступают в силу с 21 февраля 2019 года.