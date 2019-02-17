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Беларуска произвела фурор на украинском «Голосе»
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Алина Подлужная, уроженка Бреста, произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского вокального конкурса «Голос». Она спела песню «Вечность» Монатика, и сразу двое судей – Монтик и Дан Балан – нажали на красные кнопки и повернулись к ней. А чуть позже сам Монатик поклонился беларуской певице.
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Алина Подлужная, уроженка Бреста, произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского вокального конкурса «Голос». Она спела песню «Вечность» Монатика, и сразу...
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