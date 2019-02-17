Беларуска произвела фурор на украинском «Голосе»

Алина Подлужная, уроженка Бреста, произвела фурор на слепых прослушиваниях украинского вокального конкурса «Голос». Она спела песню «Вечность» Монатика, и сразу двое судей – Монтик и Дан Балан – нажали на красные кнопки и повернулись к ней. А чуть позже сам Монатик поклонился беларуской певице.





Как рассказывает Алина в одном интервью, пишет «Виртуальный Брест», последние четыре года она живет в Санкт-Петербурге, а три из них профессионально занимается вокалом – берет частные уроки у преподавателя. Работает репетитором по химии. Родственники долго не поддерживали ее рвение к музыке, но Алина не прекращала ходить на кастинги, которые, в отличие от последнего, не заканчивались для нее триумфом. И в определенном смысле известность она все-таки обрела: Подлужная знакома аудитории каверами на популярные песни, которыми она делится в своем Intgram-аккаунте.





Беларуска отмечает, что выбор песни и присутствие Монатика в жюри – совпадение. Тем не менее, как после сообщил украинский певец, автор песни сразу узнал её по голосу и исполнению – оказалось, кавер на свою песню от Лины он тоже видел. А дальше произошло неожиданное. Алина попросила спеть Монатика вместе с ней, артисты организовали экспромт-дуэт, и в конце номера Дмитрий опустился на колени и поклонился Подлужной. «Огромная часть моего сердца принадлежит этому артисту [Монатику], я бы хотела поработать с ним», – сказала певица и сделала выбор в пользу него, став участницей популярного шоу.