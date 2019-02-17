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Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля

17.02.2019 16:42 — Разное | Интерфакс  
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Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу в воскресенье, говорится на странице мероприятия Twitter.

"Еще одна успешная и безопасная Мюнхенская конференция по безопасности завершилась!" - отмечается в сообщении.

Также в Twitter организаторы конференции поблагодарили за помощь полицию Мюнхена и охрану, а также жителей города "за понимание и терпение".

В свою очередь руководитель конференции Вольфганг Ишингер в воскресенье заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года начнется 14 февраля.

"В будущем году конференция начнется 14 февраля", - сказал он, выступая на заключительной сессии конференции.

 
 
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Мюнхенская конференция по безопасности подошла к концу в воскресенье, говорится на странице мероприятия Twitter. "Еще одна успешная и безопасная Мюнхенская...
 
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