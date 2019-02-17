США предложили заморозить конфликт в Сирии

Конфликт в Сирии стал самым масштабным в регионе с 1973 года - "войны Судного дня" между Израилем и арабскими странами, отмечает спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Это опасная ситуация, это не еще один внутренний конфликт сам по себе, как было в Южном Судане или в Ливии несколько лет назад. Это то, чего я не видел в регионе с 1973 года ", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что в ситуацию вокруг Сирии вовлечены сразу пять сторон - Турция, Россия, Иран, Израиль и США, причем израильские и иранские силы, при участии сирийцев, вступали в столкновения.

Джеффри высказал мнение, что необходимо "заморозить" конфликт в том состоянии, в котором он оказался примерно летом 2018 года, а затем приступить к политическому процессу под эгидой ООН.

Он также отметил, что Вашингтон призывает Дамаск изменить свое поведение, но не требует ухода президента Сирии Башара Асада.

"Нет, мы не призываем (к уходу Башара Асада - ИФ). Мы призываем к значительным изменениям в поведении режима", - сказал он в воскресенье, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.