ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга Мазуренок победила в марафоне в Гонконге

17.02.2019 15:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала победительницей завершившегося в Гонконге марафона, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Как отметили в пресс-службе, дистанцию чемпионка Европы пробежала с новым рекордом трассы – 2:26.13, опередив на 3 минуты и 48 секунд Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна и эфиопку Джемилу Вортесу Шур (+5.53).

"Предыдущий рекорд трассы в минувшем году установила Гулуме Толлеса из Эфиопии (2:29.37), а до Ольги Мазуренок победить на марафоне в Гонконге европейским спортсменкам удавалось аж в 2004 году: тогда выиграла норвежская бегунья Гитте Карлсшой", - подчеркнули в БФЛА.

Для О.Мазуренок марафон в Гонконге стал первым стартом после победы на чемпионате Европы в Берлине.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала победительницей завершившегося в Гонконге марафона, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуска произвела фурор на украинском «Голосе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика