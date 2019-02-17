Ольга Мазуренок победила в марафоне в Гонконге

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала победительницей завершившегося в Гонконге марафона, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Как отметили в пресс-службе, дистанцию чемпионка Европы пробежала с новым рекордом трассы – 2:26.13, опередив на 3 минуты и 48 секунд Еунси Кебичи Чумбу из Бахрейна и эфиопку Джемилу Вортесу Шур (+5.53).

"Предыдущий рекорд трассы в минувшем году установила Гулуме Толлеса из Эфиопии (2:29.37), а до Ольги Мазуренок победить на марафоне в Гонконге европейским спортсменкам удавалось аж в 2004 году: тогда выиграла норвежская бегунья Гитте Карлсшой", - подчеркнули в БФЛА.

Для О.Мазуренок марафон в Гонконге стал первым стартом после победы на чемпионате Европы в Берлине.