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Причиной обрушения в вузе Петербурга мог стать перегруз конструкций во время ремонта - власти

17.02.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Складирование стройматериалов в одном месте спровоцировало обрушение в корпусе университета ИТМО, заявил журналистам в воскресенье и.о. вице-губернатора Петербурга Владимир Кириллов.

"Причиной послужило нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций...Известны то, кто занимался подрядными работами, остальное даст следствие", - сказал В.Кириллов.

Он добавил, что для предотвращения дальнейшего обрушения установлены 60 подпорных стенок, на месте начат разбор и вывоз завалов.

Площадь обрушения, по его данным, составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Оно затронуло пять этажей.

Как сообщалось, в субботу в университете ИТМО произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9. Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы.

На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

"На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там", - сообщил ранее журналистам Е.Зиничев.

В свою очередь, врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил журналистам, что работы по ликвидации ЧС ведутся в штатном режиме.

"Мы провели совещание. Все необходимые указания даны. Хотел бы отметить слаженную работу МЧС и поблагодарить спасателей, которые сделали все, чтобы не было погибших. Особенно хотел бы отметить работу спасателей по эвакуации студентов с пятого этажа", - сказал А.Беглов.

Он добавил, что город оказал необходимое содействие в части обеспечения работ строительной техникой для укрепления конструкций здания и разбора завалов.

"Версия случившегося одна - связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет каких-то экстремальных или каких-то других", - подчеркнул А.Беглов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)".

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи, проведения необходимых следственных действий, установления наиболее полной картины произошедшего в Санкт-Петербурге направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК России, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

 

 
 
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Складирование стройматериалов в одном месте спровоцировало обрушение в корпусе университета ИТМО, заявил журналистам в воскресенье и.о. вице-губернатора...
 
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