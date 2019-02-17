ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA ускорит миссию, чтобы доставить людей на Луну уже в 2028 году

17.02.2019 19:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Джим Брайденстайн, глава NASA, и другие чиновники Космического агентства обсудили план возвращения людей на Луну. Джим отметил, что в планах не только вернуться, но ещё и остаться на Луне. С его слов, агентство прикладывает все усилия, чтобы ускорить осуществление этой задачи, пишет Naked Science.

Он считает важным иметь возможность пользоваться аппаратами многократно. При этом необходимо сохранить «интенсивную скорость реализации планов». Брайденстайн хочет, чтобы полет на Луну произошел как можно раньше.


Отмечается, что в следующем месяце, в марте, агентство выйдет на связь с аэрокосмическим компаниям. Оно направит им предложение о создании кораблей для Луны. А уже с мая по июль текущего года NASA заключит все необходимые контракты. Их общая сумма составляет от 300 до девяти миллионов долларов. 

Кроме того, NASA работает над ускорением еще одной программы под названием «Коммерческие службы лунной полезной нагрузки». Она направлена на трансфер небольших роботизированных кораблей на Луну. Девять компаний примут участие в этом мероприятии. Они разработают и подготовят автономные корабли мельчайших размеров, которые впоследствии доставят на Луну научное оборудование. Подробный список этих кораблей NASA обещает представить уже на следующей неделе.

Примечательно, что в течение нескольких лет NASA наметило масштабную стратегию доставки людей на поверхность Луны. Среди ее положений значится, что за 15 лет на орбите Луны построят космическую станцию – «Врата». Там астронавты смогут жить и тренироваться, она будет их перевалочным пунктом. Основным вариантом транспортного средства для доставки к «Вратам» с Земли рассматривают ракету SpaceX. Однако агентство выразило свои симпатии и относительно российских «Союзов»: по его мнению, они достойно зарекомендовали себя при обслуживании МКС.

 
 
Ссылка на источник 137
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джим Брайденстайн, глава NASA, и другие чиновники Космического агентства обсудили план возвращения людей на Луну. Джим отметил, что в планах не только вернуться, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский премьер отменил поездку на саммит в Израиль после заявления Нетаньяху о Холокосте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика