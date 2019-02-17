Джим Брайденстайн, глава NASA, и другие чиновники Космического агентства обсудили план возвращения людей на Луну. Джим отметил, что в планах не только вернуться, но ещё и остаться на Луне. С его слов, агентство прикладывает все усилия, чтобы ускорить осуществление этой задачи, пишет Naked Science.



Он считает важным иметь возможность пользоваться аппаратами многократно. При этом необходимо сохранить «интенсивную скорость реализации планов». Брайденстайн хочет, чтобы полет на Луну произошел как можно раньше.





Отмечается, что в следующем месяце, в марте, агентство выйдет на связь с аэрокосмическим компаниям. Оно направит им предложение о создании кораблей для Луны. А уже с мая по июль текущего года NASA заключит все необходимые контракты. Их общая сумма составляет от 300 до девяти миллионов долларов.



Кроме того, NASA работает над ускорением еще одной программы под названием «Коммерческие службы лунной полезной нагрузки». Она направлена на трансфер небольших роботизированных кораблей на Луну. Девять компаний примут участие в этом мероприятии. Они разработают и подготовят автономные корабли мельчайших размеров, которые впоследствии доставят на Луну научное оборудование. Подробный список этих кораблей NASA обещает представить уже на следующей неделе.



Примечательно, что в течение нескольких лет NASA наметило масштабную стратегию доставки людей на поверхность Луны. Среди ее положений значится, что за 15 лет на орбите Луны построят космическую станцию – «Врата». Там астронавты смогут жить и тренироваться, она будет их перевалочным пунктом. Основным вариантом транспортного средства для доставки к «Вратам» с Земли рассматривают ракету SpaceX. Однако агентство выразило свои симпатии и относительно российских «Союзов»: по его мнению, они достойно зарекомендовали себя при обслуживании МКС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так NASA ускорит миссию, чтобы доставить людей на Луну уже в 2028 году Джим Брайденстайн, глава NASA, и другие чиновники Космического агентства обсудили план возвращения людей на Луну. Джим отметил, что в планах не только вернуться, но...