Артисты балета Беларуси покажут в Мексике «Спящую красавицу»

Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси отправляются на гастроли в Мексику, где покажут балет «Спящая красавица», передает БЕЛТА .

Выступления состоятся почти в 30 городах Мексики: Тихуане, Монтеррее, Гвадалахаре, Ирапуато, Мериде, Канкуне, Мехико и других. За полтора месяца пройдут 42 спектакля. В составе труппы – 45 человек.