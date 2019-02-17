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Артисты балета Беларуси покажут в Мексике «Спящую красавицу»

17.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси отправляются на гастроли в Мексику, где покажут балет «Спящая красавица», передает БЕЛТА

Выступления состоятся почти в 30 городах Мексики: Тихуане, Монтеррее, Гвадалахаре, Ирапуато, Мериде, Канкуне, Мехико и других. За полтора месяца пройдут 42 спектакля. В составе труппы – 45 человек.

Ранее сообщалось, что Народный артист России хореограф Борис Эйфман представит новый балет «Эффект Пигмалиона» на сцене Александринского театра в Петербурге.



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Выступления состоятся в 30 городах Мексики. За полтора месяца пройдут 42 спектакля.
 
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