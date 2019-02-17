Общим курсом: три дня Путина и Лукашенко на сочинских трассах

Трехдневные переговоры в Сочи. Президенты Союзного государства и в прошлом году встречались чаще всего – практически каждый месяц, а следующий раз Путин и Лукашенко увидятся через две недели на открытии Универсиады в Красноярске.

Будущее – в руках Владимира Путина. Маленький Ваня еще не знает, с кем фотографируется. А лыжники не в курсе, что где-то рядом еще и президент Беларуси. Он предпочел остаться в стороне. Туристы устроили президенту блиц. На сноуборде Путин, возможно, прокатится в следующий раз. Лыжи он считает более благородным спортивным снарядом. Путин и Лукашенко прокатились по двум «синим» склонам – это трассы средней сложности примерно по километру. Бок о бок с президентами, по тем же горкам и сын белорусского лидера Коля.

Лукашенко и Путин вместе и в горе, и в радости, и в Союзном государстве уже 20 лет. Горы не сворачивают, но едут по одним и тем же склонам.

«Спасибо за трассы. Сопровождающие лица, которые поехали вместе со мной, тоже очень довольны. Мы уже прокатились по сочинским трассам. Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером и вспоминал тяжелую страшную советскую трассу, по которой мы раньше перемещались, страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт», – отметил Александр Лукашенко.

Пути президентов ненадолго разошлись. Уже без Лукашенко Путин отправился в центр спортивной подготовки.

«Для мотивации хотим попросить вас всех чемпионов и тренеров наградить госнаградами», – обратились к президенту спортсмены.

«Хорошо. Это большой труд, большая ответственность. Я знаю, что борцы отдают себя целиком на ковре, на татами, на ринге», – ответил Путин.

Полная отдача у Путина и на татами. В отличие от переговоров, президент тут расслабляется. У дзюдоистов только спортивный интерес.

«Для меня честь постоять спарринг с таким партнером как президент, а не бросать его», – отметил олимпийский чемпион Беслан Мудранов.

Во время тренировки Путин повредил палец. Что-то с ногтем. Но президента это мало волнует. На повестке сочинского саммита – спорт, культура и образования. Этого с избытком в сочинском «Сириусе». Туда президенты приехали вместе.

Ребята занимаются IT. Разработчики и белорусы, и россияне. Их уже приметил «Яндекс». На карте – характер новостей в интернете: красный негативный, зеленый позитивный. Глава «Сириуса» Елена Шмелёва предложила открыть тут еще и колледж. Лукашенко настоял – у соседа не должно быть хуже.

«Сегодня в «Сириусе» обучаются ребята из Беларуси, они победили в конкурсе отбора. Их опыт надо использовать для развития подобного технопарка в Беларуси. Конечно, он не должен быть закрыт для россиян. Они от нас не закрываются, поэтому и мы не будем», – сказал Лукашенко.

Образование без границ, как и спорт. Профильные министры России и Беларуси пообещали атлетам равные права.

«Сейчас последний приказ по футболу будет утвержден и внесен в регламент Российского футбольного союза, и со следующего сезона белорусские спортсмены не будут в России считаться легионерами», – сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

«Белорусские легионеры» уже не звучит комично. БАТЭ из провинциального Борисова обыграл лондонский «Арсенал» в 1/8 Лиги Европы. Такие кадры в российском чемпионате только кстати.

Договорились лидеры, что Россия поддержит Беларусь на следующих Европейских играх, которые пройдут в Минске этим летом. Помощь России будет к месту. Лукашенко намекнул: после распада Союза исчезли школы и тренеры, а друзья должны делиться.

«Поскольку у нас вакансий предостаточно, эти ребята могли бы выступать и за Беларусь. Чего переживать России? Мы же не берем Загитову, Медведеву или 14-летнюю Щербакову и других девчушек, которые у вас подрастают», – отметил президент Беларуси.

На льду Россия и Беларусь явно заодно. Путин и Лукашенко за «Тигров» против «Медведей». На арене – весь цвет Союзного государства. На трибунах пусто – матч тренировочный. Заглянули лишь дзюдоисты. Путин выходил с ними на татами. Бойцы пришли узнать, как у президента самочувствие.

«Ноготь содрал. Но ничего. Не девочки, не расплачемся», – ответил Путин на вопрос о травмированном пальце.

Эта игра закончилась со счетом 16:1 в пользу команды Путина и Лукашенко. Сочинская встреча стала и долгой, и результативной. За три дня президенты сумели оглянуться и понять, какие изменения нужны Союзному государству. Не исключено, что кое-кого ждут кадровые перестановки.

«Мы откровенно говорим друг другу, что не вечны. Мы когда-то уйдем. Что оставим детям, как они продолжат нашу политику?», – сказал Лукашенко.

«Современный мир – это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами ЕС решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время для союзных республик. Это что независимость? Или скажем, военные союзы, как НАТО. Думаете, кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Никто не хочет, но сидят, помалкивают. Где их суверенитет?», – сказал Путин.

В беседе с журналистами Александр Лукашенко вдруг шокировал – они с Путиным готовы к объединению. Но последнее слово – за народами России и Беларуси.