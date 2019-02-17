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Минск и Варшава обсудят возможное размещение в Польше постоянной базы НАТО - Мясникович

17.02.2019 21:45 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Варшава готовы обсудить возможное размещение в Польше так называемого форта Трампа - постоянной базы США, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. 

"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность (возможным размещением базы - ИФ). Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел", - сказал М.Мясникович в интервью телеканалу ОНТ по итогам своего визита в Польшу.

По его словам, во время обсуждения так называемого форта Трампа (постоянной военной базы США) польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности".  

В конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.

"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий форт Трампа, конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - сказал тогда А.Лукашенко.

"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией - ИФ) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Беларуси.

Позднее он также заявил, что республике понадобится новое ракетное оружие, если США разместит форт Трампа в Польше.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Варшава готовы обсудить возможное размещение в Польше так называемого форта Трампа - постоянной базы НАТО, заявил председатель Совета Республики...
 
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